"دعاء" ضحية زوجها باكية: ضربني وأنا حامل في الشهر الثامن

علاقات و مجتمع

تحدثت دعاء محمد، ضحية زوجها الذي أرسل صورها الخاصة "تحت الدش" إلى شقيقها بسبب رفضه الإنفاق عليها، عن كواليس ما تعرضت له.

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وقالت "دعاء" في "بث مباشر" على صفحة "الوطن"، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه على الرغم من محاولتها إصلاح الأمور بينهما بعد الخلافات المتكررة، تعرضت إلى مشاكل في الحمل وعانت كي تنجب طفليها التوأم، وعلى الرغم من ذلك ضربها وهي في الشهر الثامن رغم ما تعانيه من مشاكل صحية بسبب الحمل.

وأكملت دعاء باكية، "ضربني وأنا حامل في الشهر التامن، ودي كانت حاجة صعبة أوي فجبت ماما وأختي عندي، ومرضتش أدخل أخويا في الموضوع عشان ميكبرش، وتعهد أمام أمي أنه مش هيضربني تاني، وبردو كان بيضربني".

قصة دعاء مع تعنيف زوجها

وكانت دعاء محمد قد روت تجربتها في تصريحات لـ"هن"، تفاصيل التعنيف الذي تعرضت له على يد زوجها الذي كان يضربها ويرفض الإنفاق على بيته، وعندما طالبته بالإنفاق وأقامت ضده دعوى قضائية تبين أن راتبه يصل إلى 14 ألف جنيه، فهددها إذا لم تتنازل عن القضايا سيفضحها بصورها الخاصة، وبالفعل أرسل صورتها "تحت الدش"، إلى شقيقها، وهدد بإرسالها إلى مديرها في الشغل.