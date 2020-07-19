جوهرة برفقة حسن شاكوش بإطلالة كاجوال

لايف ستايل

شاركت الراقصة جوهرة متابعيها بأحدث ظهور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت برفقة مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش.

وتألقت الراقصة بإطلالة كاجوال رياضية، بلوني الأبيض والرمادي، مع مكياج ثقيل، وشعر منسدل "ليس".

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وعلقت: "قريباً سيُخرج مشروعان رائعان بموهبة جادة للغاية، مع حسن شاكوش الذي يستحق حقًا كل النجاح الذي يحصل عليه الآن".

وشاركت الراقصة جوهرة مؤخرًا، جمهورها مقطع فيديو لها، وهي ترقص مع عمر كمال على أغنيته "عود البطل".

وظهرت جوهرة وهي تدخل استوديو تسجيل، حيث تستعد للأغنية الجديدة التي تجمعها بعمر كمال، وعلقت على الفيديو قائلة: "لا يمكنني الانتظار للأغنية الجديدة معا.. الروح الحلوة".