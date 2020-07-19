أرسل زوجها صورتها "تحت الدش" لشقيقها.. "دعاء" في بث مباشر: صرفت ورثي عليه

علاقات و مجتمع

روت دعاء محمد، ضحية زوجها الذي أرسل صورها الخاصة لشقيقها تفاصيل الخلافات مع شريك حياتها الذي لم ينفق على بيته منذ زواجه، مستغلا عملها كمحاسبة في شركة خاصة، وإخفائه دخله الشهري رغم عمله في مجال البترول.

Advertisements

وقالت الفتاة الثلاثينية إنها حاولت الوقوف بجانب زوجها ومساندته في بداية الزواج، براتبها وحتى من أموالها الخاصة التي تركها لها والدها.

وقالت دعاء في "بث مباشر"، عبر صفحة جريدة "الوطن" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "والدي كان سايبلي ورث في البنك بدأت أساعده في بداية جوازنا، بس في أول خلاف حصل بينا ضربني".

قصة دعاء مع تعنيف زوجها

وكانت دعاء محمد قد روت تجربتها في تصريحات لـ"هن"، تفاصيل التعنيف الذي تعرضت له على يد زوجها، الذي كان يضربها ويرفض الإنفاق على بيته، وعندما طالبته بالإنفاق وأقامت ضده قضية تبين أن راتبه يصل إلى 14 ألف جنيه، فهددها إذا لم تتنازل عن القضايا سيفضحها بصورها الخاصة، وبالفعل أرسل صورتها "تحت الدش"، إلى شقيقها، وهدد بإرسالها إلى مديرها في العمل.