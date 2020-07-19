توقعات الأبراج اليوم 19-7-2020: تحذير للثور.. والحمل اتبع مشاعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل

قد تشعر أنك متردد اليوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تنطوي على الحب والرومانسية.. اتبع مشاعرك واعلم أن ترددك ليس له أساس.

برج الثور

بإمكانك استعادة السيطرة على الأشياء التي قد تعوقك الآن، واحذر النصيحة من أولئك الذين مروا بمواقف مشابهة.

برج الجوزاء

أنت لست مضطرًا إلى استخدام الصوت المرتفع لتوضيح وجهة نظرك، اجعل أفعالك بسيطة ولكن ذات مغزى.

برج السرطان

بشكل عام، ستشعر بالتفاؤل والرغبة في خوض المغامرة، ومع ذلك ، قد تجد أنه أمر كئيب، خاصة عندما يتعلق بالقضايا الرومانسية.

برج الأسد

من المهم عدم الإفراط في تحليل كل التفاصيل الصغيرة الخاصة بموقفك، لأنك قد تصل إلى استنتاجات سخيفة وركز على إعادة بناء ثقتك بنفسك.

برج العذراء

عليك أن تعرف أهمية الارتباط الوثيق مع شخص آخر، وامنح نفسك الفرصة لتجربة هذا النوع من العلاقات.

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برج الميزان

هناك اشتياق بداخلك لصحبة شخص يشاركك فهمك العميق للناس والحياة بشكل عام.

برج العقرب

التوتر في حياتك الرومانسية سيختفي، هناك بعض المسؤوليات التي تشعر أنك يجب أن تلتزم بها.

برج القوس

يمكن أن تشعر بضغط الوقت الآن، في هذه المرحلة من حياتك قد تكون أكثر وعيا من أي وقت مضى.

برج الجدي

قد يكون من الصعب عليك تقديم وعد للشخص الذي تحبه، لأنك قد تكون حذرًا من الحرية التي ستفقدها.

برج الدلو

هذا هو الوقت المناسب لتقوية علاقتك الحالية مع الشخص الذي يلفت انتباهك، وقد تجد نفسك تتراجع قليلاً أكثر من المعتاد.

برج الحوت

يوم جيد لديك القدرة بداخلك للتألق بشكل خاص في هذا اليوم.