كيف نتخلص من الشعور بالنعاس أثناء العمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، الباحثة في كلية الطب الأساسي بجامعة موسكو، أن الافراط بتناول القهوة أو مشروبات الطاقة، ليس الخيار الأفضل، لإيقاظ الجسم.

وتشير الدكتورة، إلى أنه عند وجود الشخص في العمل، وشعور النعاس والرغبة في النوم لا يفارقانه باستمرار، يعني أن جسمه لا يأخذ قسطا كافيا من الراحة، لذلك عليه الخلود إلى النوم مبكرا. بالإضافة إلى أسباب أخرى للشعور بالنعاس، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

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وتقول، "الحديث لا يدور حول حالات الإجهاد بعد رحلة طويلة مثلا. بل عن النعاس والرغبة المستمرة بالنوم. هذه المسألة تشير إلى أن الشخص لا ينام وقتا كافيا، أو أنه يعاني من الشخير ما يجعله ينام بوضعيات مختلفة. لذلك يأتي إلى العمل وهو نعسان، وبالتالي سيكون مستوى نشاطه منخفضا".

وتشير إلى أن البعض يحاولون التخلص من النعاس في الصباح بأخذ حمام بارد-ساخن، والغالبية يتناولون مشروبات تحتوي على الكافيين. وتقول "هذه المشروبات هي الشاي والقهوة، وبعضهم يتناول مشروبات الطاقة السيئة. والملفت ازدياد عدد الذين يتناولون هذه المشروبات الضارة، ومن دونها يفقدون قدرتهم على العمل. أما الحمام البارد-الساخن، فإنه يسبب ضعف الغدة الكظرية، وتناول مشروبات الطاقة بعد الحمام يزيد الطين بلة".

وتؤكد الدكتورة، على أن أفضل حل لمشكلة النعاس في العمل، هو تحسين نظام النوم، مع بعض التمارين البدنية الخفيفة وشرب الماء. وتقول "إن أفضل وسيلة فعالة وغير ضارة، هي النشاط البدني: المشي، الجري لمسافات قصيرة أو صعود السلالم بين طوابق المبنى، حيث أن جميع هذه النشاطات لا تلحق ضررا بالجسم، بل على العكس تنشطه، وترفع مستوى هرمون الكورتيزول في الدم وتخفض مستوى الإجهاد. كما يساعد الإكثار من تناول الماء في التخلص من النعاس، لأن الشخص يضطر بين فترة وأخرى للنهوض لقضاء حاجته".