نصائح لتجنب الإصابة بكورونا في المصيف: ارتدي كمامة قماش

صحة

يحرص الكثير على الذهاب إلى المدن الساحلية وحمامات السباحة للاستمتاع بالطقس وقضاء العطلة الصيفية، ولكن تظل المخاوف من فيروس كورونا قائمة، الأمر الذي يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى.

وقدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية CDC، نصائح عدة لرواد الشواطئ وحمامات السياحة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي:

- أحضر المستلزمات التي تساعدك أنت والآخرين على البقاء بصحة جيدة، وهي "غطاء وجه من القماش، معقم يدين يحتوي على نسبة من الكحول، ومناديل معقمة، مناشف ورقية".

- احرص على المسافات الاجتماعية، وابق على بعد 6 أقدام على الأقل من الأشخاص.

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- تجنب مناطق السباحة المزدحمة والشواطئ والمسابح والملاعب المائية وأحواض الاستحمام.

- ارتدي أغطية الوجه القماشية عندما لا تكون في الماء.

- لا تستخدم كمامة قماش لأطفالك الذين تقل أعمارهم عن سنتين أو أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس.

- اغسل يديك كثيرًا بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة قبل تناول الطعام أو الشرب وعند الوصول ومغادرة منطقة السباحة.

- تجنب مشاركة أغراضك مع الآخرين.