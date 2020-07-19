درة تستعين بمشهد تعرضها للتحرش في "ظرف أسود" وتوجه رسالة للفتيات: متسكتيش عن حقك

علاقات و مجتمع

استعانت الفنانة درة، بمشهد درامي من مسلسل "ظرف أسود"، والتي كانت تجسد فيه دور "سعاد"، لتوجيه الفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش خلال المواصلات العامة، إذ ظهرت خلال المشهد وهي تقوم بضرب سائق تاكسي تحرش بها لفظيًا.

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وأرفقت درة تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركته عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: "بنات كتير بتتعرض لمواقف شـبه الموقف اللي حصل مع سعاد في ظرف أسود، أهم حاجة متسكتيش عن حقك ومتخافيش من حد مهما حصل".

وخلال الفترة الماضية تبنت الكثير من نجمات الفن، إطلاق الحملات لمواجهة التحرش والاعتداءات المختلفة التي تتعرض لها الفتيات، كالحملة التي دشنتها الفنانة ياسمين غيث، عقب حديثها عن تعرضها للتحرش في المرحلة الثانوية على يد معلمها.