إطلالة جريئة لكيندال جينر بـ"جيبة قصيرة" في أحدث ظهور لها

تعد كيندال جينر واحدة من أشهر عارضات الأزياء حول العالم حيث تحظي بمتابعة كبيرة من جانب قطاع كبير على السوشيال ميديا، وبالتالي تهتم المواقع العالمية بتسليط الضوء على إطلالاتها من وقت لآخر مثلما حصل مؤخراً حينما ظهرت أثناء تناولها الغداء برفقة صديقة لها في مطعم بمدينة ماليبو مثلما جاء خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل بخصوصها.



على جانب آخر سبق وخطفت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر الأنظار بإطلالتها الأخيرة أثناء سيرها في شوارع كاليفورنيا مؤخراً، وذلك بعدما التقطتها عدسات المصورين خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل الذى أوضح أن كيندال أحد أفراد عائلة كاردشيان، بدت في قمة التألق بعيداً عن الجرأة المعتادة لها حين ارتدت طاقم أسود بالكامل، وجاكت مميز وفقاً لما جاء في التقرير.



ورغم أن العالم يعيش في حالة قلق واضطراب خلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يحصد الأرواح و انتشار المسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الامريكية بعد مقتل جورج فلويد علي يد واحد من رجال الشرطة ، قررت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر أن تتجاهل كل هذه الأحداث وتذهب لقضاء سهرة ممتعه في نوبو خلال الفترة الماضية.



وظهرت كيندال جينر نجمة " Keeping Up With The Kardashians " و البالغة من العمر ( 24 عاما ) و هي ترتدي ملابس ضيقة و قصيرة باللون الأسود حيث لم تتخلي جينر عن أناقتها بعد فترة من تواجدها بالحجر المنزلي الذاتي حفاظا علي صحتها و خوفا من انتشار فيروس كورونا.

