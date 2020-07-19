الابتعاد عن كريمات الفرد والتاتو.. روشتة هاني الناظر للحفاظ على البشرة والجلد

لايف ستايل
حدد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة وسلامة البشرة والجلد، ولخصها في 5 نقاط.
1- لا للاستحمام بصابون به مواد مطهرة مثل الديتول أو الكبريت أو غيرها.
2- لا لرسومات الحنة والتاتو على الجلد.
3-لا للرسومات بالألوان على وجوه الأطفال.
4- لا لفرد الشعر بكريمات الفرد تحت أي مسمى بروتين أو كراتين او كولاجين أو بوتوكس.
5- لا لغسيل الجلد بالكلوراكس أو الكلور بدعوى تفتيح لونه.
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