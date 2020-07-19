قصر بكنجهام يكشف تفاصيل الزواج السري للأميرة بياتريس

علاقات و مجتمع

كشف قصر بكنجهام تفاصيل الحفل الخاص المفاجئ لزواج الأميرة بياتريس، الذي أقيم في إطار ضيق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتدت الأميرة البريطانية فستان عاجي من تصميم نورمان هارتنيل، مستخدمة نفس تاج جدتها الملكة إليزابيث في زفافها الذي وقع يوم الجمعة، بحسب ما ذكرته "سبوتنيك".

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وأضاف القصر في بيانه "قرر الزوجان عقد مراسم خاصة صغيرة مع والديهما وأشقائهما بعد تأجيل زفافهما في مايو"، بينما وصفته وسائل إعلام بريطانية الحدث بأنه حفل زفاف "سري".

والأميرة بياتريس، صاحبة الـ31 عامًا، والتاسعة في ترتيب ولاية العرش، تزوجت من إدواردو مابيلي موتسي يوم الجمعة في قلعة وندسور في حفل اتسم بالقليل من البهاء والإبهار الملكي المعتاد، وهي الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك.

وكان الزوجان قد خططا في الأصل للزواج في مايو، لكن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا أجبرتهما على تأجيله وإقامة حفل بسيط.

وكانت الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب (99 عاما) من بين القلائل الذين حضروا الحفل، وسمحت إنجلترا منذ الرابع من يوليو بإقامة مراسم الزفاف على ألا يزيد عدد الحضور على 30 فردًا.

وكانت الملكة إليزابيث قد وضعت التاج ذاته عندما تزوجت الأمير فيليب في عام 1947، ويعود صنع التاج إلى عام 1919 وهو من قلادة الماس التي أعطيت للملكة فيكتوريا لحفل زفافها.