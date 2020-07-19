ينتقل جنسيا ويهددهم بالعقم.. آثار سلبية لفيروس كورونا على الرجال

صحة

لازالت الأبحاث مستمرة للتوصل إلى طبيعة فيروس كورونا المستجد، ومعرفة آثاره على المتعافين، وفي دراسة جديدة كشفت عن آثار يتركها الفيروس المستجد خاصة للرجال، إذ أنه ربما يتركهم يعانون من العقم.

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وذكرت الدراسة، التي نشرت في JAMA، وهي مجلة طبية شهرية تنشرها الجمعية الطبية الأمريكية، بأنه تم وجود "كوفيد-19" في 15% من عينات السائل المنوي التي تم جمعها، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأوضح الباحث الدكتور جون أيتكين أن فيروس كورونا يشبه فيروس زيكا قائلًا: "يجب التأكيد على أن الحيوانات المنوية لديها قدرة مثبتة على حمل العدوى الفيروسية من الذكور إلى الجهاز التناسلي الأنثوي، كما يحدث أثناء الانتقال الجنسي لزيكا، على سبيل المثال"، مشيرًا إلى أن فيروس زيكا هو في الغالب فيروس ينقله البعوض ويمكن أيضا أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

ووجدت الدراسة أيضًا أن "كوفيد-19" في الحيوانات المنوية البشرية "يؤدي إلى تراكم الأنجيوتنسين 2، وهو هرمون ينظم وظائف الكلى وضغط الدم، وزيادة مستويات هذا الهرمون تتسبب في استجابة مناعية ضد جزيئات فيروس كورونا الغازية التي تزيد من توافر أنواع الأكسجين التفاعلية المسببة لموت الخلايا، ويمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة لمستويات مرتفعة من أنجيوتينستين 2 إلى موت الخلايا في الحيوانات المنوية".

لذلك أشارت الدراسة في النهاية إلى أن هذا يؤدي في النهاية إلى فقدان الخصوبة عند الذكور.