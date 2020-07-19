6 أنواع لـ فيروس كورونا تسبب أعراضا مختلفة.. تعرف عليها

علاقات و مجتمع

كشفت دراسة حديثة، تعدد أنواع سلالات فيروس كورونا المستجد المسبب لـ"كوفيد -19"، حيث كشفت الدراسة التي أجراها خبراء من كلية كينجز كوليدج لندن، عن 6 أنواع مختلفة للفيروس، وكشفت الدراسة كذلك عمن يحتاجون إلى التنفس الصناعي، موضحة أنَّهم يحتاجون إلى دعم طبي بعد نحو 13 يومًا من بدء ظهور الأعراض.

وفي حالة التنبؤ بالأعراض مبكرًا من اليوم الخامس على سبيل المثال، فمن المرجح جدًا إنقاذها ولا تتدهور الحالة إلى الموت، وتلك الدراسة ستساعد مقدمي الرعاية الصحية في كل العالم على تقديم مزيد من الدعم للمرضى في بداية الإصابة، بحسب صحيفة "ذا صن".

وقالت كلير ستيفز القائمة على الدراسة من كلية كينجز كوليدج لندن: "إذا كان بإمكانك التنبؤ بهؤلاء الأشخاص في اليوم الخامس، فلديك الوقت لتقديم الدعم والتدخلات المبكرة مثل مراقبة الأكسجين في الدم ومستويات السكر، والتأكّد من أنَّهم يحصلون على الرعاية البسيطة التي يمكن تقديمها في المنزل، ومنع دخول المستشفيات وإنقاذ الأرواح".

وفي حين أنّ السعال المستمر والحمى وفقدان التذوق والرائحة هي الأعراض الرئيسية لـ"كوفيد -19"، فإنّ الذكاء الصناعي المستخدم في الدراسة حدد 6 أنواع رئيسية لكورونا، بحسب الأعراض التي أبلغ عنها المرضى.

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شبيهة الإنفلونزا دون حرارة

أبلغ الناس في هذه المجموعة عن إصابتهم بالصداع وفقدان الشم وآلام العضلات والسعال والتهاب الحلق وآلام في الصدر من دون حمى أو حرارة.

الإنفلونزا مع الحمى

يعاني المرضى في هذه المجموعة من الصداع وفقدان حاسة الشم والسعال والتهاب الحلق وبحة في الصوت والحمى وفقدان الشهية.

الجهاز الهضمي

يعاني من يوجد بهذه المجموعة من الصداع وفقدان الشهية والشم مع الإسهال والتهاب الحلق وآلام الصدر وعدم السعال.

مستوى شديد 1: التعب

يعاني المرضى في هذه المجموعة من الصداع وفقدان الشم والسعال والحمى وبحة في الصوت وألم في الصدر والتعب.

مستوى شديد 2: الارتباك

الصداع وفقدان الشم والشهية والسعال والحمى والبحة والتهاب الحلق وآلام الصدر والتعب والارتباك وآلام العضلات.

مستوى شديد 3: البطن والجهاز التنفسي

يعاني المرضى في هذه الفئة من مجموعة كاملة من الأعراض مثل الصداع وفقدان الشم وفقدان الشهية والسعال والحمى وبحة في الصوت والتهاب الحلق وآلام في الصدر والتعب والارتباك وآلام العضلات وضيق التنفس والإسهال وآلام البطن.