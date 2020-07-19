أصالة نصري تعاني من الوحدة: لن أخذلني ولن أستسلم

علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشورًا جديدًا وأرفقت معه صورة لها تتحدث من معاناتها مع الوحدة.
وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "أنا وحدي معي.. أُلوّن مجلسي وأُشعل شمعي وأرتّب كلّ ما حولي، وغالباً أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد في خيالي نغمة واحده تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّني أستصغره، أنا وحدي.. أحمل مفتاح بيتي ولا أنسى محفظتي، وأحنّ عليّ وأرحمني، وأشدّ منّ أزر نفسي بنفسي".
وتابعت أصالة، خلال منشورها، "كنتُ عنّي منذ مُدة قدّ غبت، ولولا أنّي اليوم بدأت ودّاً معي وعهداً أمام الله، بأنّي لنّ أخذلني، ولنّ أهون، أنا خُلقت كيّ أحيا، وسأنجو ولنّ أستسلمّ، وأستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّي، أنّ أُعطيني الوقت كي أكون معي، أسمعني وأصدقني، ولا أعتاد ألماً ولا أُعاقبني، أنا مسؤولة عنّي وعليّ أنّ أطمئنّ، المهمّ أنّي قدّ بدأتّ، رحلة معي وحدي".
واختتمت الفنانة السورية منشورها قائلة: "أُحيط عائلتي غير المحبّة الكثير من الأمان، أتبع حدسي أختار أصدقائي، أتّخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي".
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