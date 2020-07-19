أصالة نصري تعاني من الوحدة: لن أخذلني ولن أستسلم

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشورًا جديدًا وأرفقت معه صورة لها تتحدث من معاناتها مع الوحدة.

وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "أنا وحدي معي.. أُلوّن مجلسي وأُشعل شمعي وأرتّب كلّ ما حولي، وغالباً أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد في خيالي نغمة واحده تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّني أستصغره، أنا وحدي.. أحمل مفتاح بيتي ولا أنسى محفظتي، وأحنّ عليّ وأرحمني، وأشدّ منّ أزر نفسي بنفسي".

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وتابعت أصالة، خلال منشورها، "كنتُ عنّي منذ مُدة قدّ غبت، ولولا أنّي اليوم بدأت ودّاً معي وعهداً أمام الله، بأنّي لنّ أخذلني، ولنّ أهون، أنا خُلقت كيّ أحيا، وسأنجو ولنّ أستسلمّ، وأستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّي، أنّ أُعطيني الوقت كي أكون معي، أسمعني وأصدقني، ولا أعتاد ألماً ولا أُعاقبني، أنا مسؤولة عنّي وعليّ أنّ أطمئنّ، المهمّ أنّي قدّ بدأتّ، رحلة معي وحدي".

واختتمت الفنانة السورية منشورها قائلة: "أُحيط عائلتي غير المحبّة الكثير من الأمان، أتبع حدسي أختار أصدقائي، أتّخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي".