صور.. بدرية طلبة بجانب والدتها في يوم زفافها: تركيب بس شفتوا قمر إزاي

علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة بدرية طلبة مع والدتها في حفل زفافها وشاركت الصورة مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بدرية طلبة بعمرها الحالي، بجانب والدتها العروس، وكشفت عن تركيب الصورة فوتوشوب.

وقالت بدرية في تعليقها على الصورة: "صورة أمي الله يرحمها في زفافها دودو حطت صورتي جنب أمي مكان بابا حتى لو كانت تركيب بس بجد مشتاقة قوي اتصور كتفي في كتفها نفسي المسها واحضنها الصورة دى صبرتني وفرحتني ربنا يفرح قلبك يا دودو زي ما فرحتىي قلبي، شوفتوا أمي قمر إزاي؟".

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وتفاعل جمهور بدرية طلبة معها عبر الإعجابات والتعليقات والتي كانت من بينها، "مامتك شبه فاتن حمامة"، و"ربنا يخليهالك ويحفظكم يا رب".

كما شاركت بدرية طلبة الصورة الأصلية مع والدها عبر خاصية "ستوري" على موقع إنستجرام.

وتشارك بدرية طلبة جمهورها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية، والفاعليات التي تشارك فيها.