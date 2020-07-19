منها الصداع.. أبرز أعراض نقص الحديد من جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

هناك أنواع مختلفة من فقر الدم، ولكن نقص الحديد هو الأكثر شيوعاً بين المرضى في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن تصاب بنقص الحديد عندما تعيش على نظام غذائي سيئ، أو نظام غذائي لا يحتوي على كافة العناصر الغذائية الأساسية، ويمكن أن يكون ناتجاً أيضاً عن نزيف حاد خلال الدورة الشهرية، وفق ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

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ويمكن أن يمر فقر الدم الناجم عن نقص الحديد دون أن يلاحظه أحد، لأن الأعراض قد تكون خفيفة في البداية، وعندما يصبح نقص هذا المعدن شديداً، تظهر الأعراض بشكل واضح، وتشمل ما يلي، بحسب صحيفة إكسبريس:

• التعب الشديد

• ضعف الجسم

• شحوب الجلد

• آلام في الصدر أو سرعة في ضربات القلب أو ضيق في التنفس

• الصداع والدوار

• برودة اليدين والقدمين

• التهابات أو آلام في اللسان

• هشاشية الأظافر

• الرغبة الشديدة غير المعتادة في مواد غير الغذائية، مثل الثلج أو النشاء

• ضعف الشهية، خاصة عند الرضع والأطفال الذين يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد

هل يجعلك نقص الحديد تشعر بالتعب؟

عندما لا يكون لديك ما يكفي من الحديد في جسمك، لا يمكنك إنتاج حاجة جسمك من الهيموجلوبين، ونتيجة لذلك تفتقر الأنسجة إلى الأكسجين الذي تحتاجه أجسامنا بشكل كبير، وستشعر بالتعب وضيق التنفس إذا لم يكن لديك ما يكفي من الأكسجين في أنسجة جسمك.

وسيحتاج قلبك أيضاً للعمل بجد أكبر لتحريك الدم المليء بالأكسجين حول جسمك، وهذه العملية يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب.

كيف يمكنك تعويض نقص الحديد؟

بعد إجراء اختبارات الدم، قد يصف الطبيب أقراص الحديد التي يجب أن يتناولها المريض لمدة تصل إلى 6 أشهر، وقد يساعد شرب كوب من عصير البرتقال الطازج على امتصاص الحديد بشكل أفضل.

وتشمل الإجراءات الأخرى التي تعزز من نسبة الحديد في الجسم:

- تناول الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل الجرجير واللفت.

- تناول اللحوم.

- الإكثار من البقول، وخاصة الفاصولياء والبازلاء والعدس.

- يجب عليك أيضاً شرب كميات أقل من الشاي والقهوة والحليب، والتخفيف من منتجات الألبان وأي أطعمة تحتوي على مستويات عالية من حمض الفيزيك مثل الحبوب الكاملة.