حيلة للتخلص من تراكم البخار على العدسات عند ارتداء الكمامة



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تتسبب الكمامات في مشكلة مزعجة للأشخاص الذين يرتدون النظارات، لكن الخبراء اقترحوا حيلة بسيطة للغاية لحلها.

وغالبا ما يواجه الكثيرون مشكلة "النظارات الضبابية"، حيث يتشكل الضباب على النظارات عند التنفس تحت الكمامة، وفقا لموقع "سكاي نيوز"

ويحدث الضباب حين يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة، وبالتالي يغطي عدستي النظارة الباردة.

وتلزم العديد من الدول كل الأشخاص بارتداء الكمامة في الأماكان العمومية، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن ما الحل بالنسبة لمشكلة "النظارات الضبابية"؟

ونقل موقع "ستايلست" عن الخبير في شؤون الصحة، الدكتور هيلاري جونز، قوله "قم بارتداء نظارتك خارج القناع الطبي، حتى لا يتسرب تنفسك إلى أعلى الكمامة".

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وأضاف "وقبل ذلك، قم بغطس نظارتك في الماء والصابون واتركها تجف بشكل طبيعي".

وتابع "هذه الحيلة تمنح نوعا من التأثير المضاد للضباب وهو مؤقت.. لكن الأمر يستحق".

ويشدد الخبراء على ضرورة ارتداء كمامة تناسب حجم الوجه، إذ أن الفراغات التي يمكن أن يخلفها قناع طبي كبير قد تؤدي إلى تسرب الهواء إلى النظارة.

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