"متتصوريش صور خاصة".. أبو القمصان تحذر الزوجات: 3 طلبات ارفضيهم لجوزك

علاقات و مجتمع

علقت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على واقعة السيدة "دعاء" بعدما قام زوجها بالتقاط صور خاصة لها خلال الاستحمام وإرسالها لشقيقها بل وتهديدها بإرسالهم لمديرها حال طلبها منه الإنفاق عليها.

قصة تُشيب لها الرأس، قلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب، بعدما فجرها موقع "هُن" صباح اليوم لسيدة تُدعى "دعاء محمد" حيث قام زوجها بابتزازها بسبب طلبها الإنفاق عليها، والتي تأتي عقب قصة السيدة "هدير" التي أرسل زوجها صورها الخاصة هي أيضًا لأصدقائها للانتقام منها.

وعلى الفور قالت "أبو القمصان": "في الحالتين الزوج هنا نطع ومجرم، عنده جرائم انترنت وخيانة أمانة".

وعن عقوبة هؤلاء الأزواج، قالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، في مقطع فيديو بثته على صفحته: "عقوبتهم قانونيًا 3 سنين سجن وغرامة على الأقل 50 ألف جنيه، غير أن الزوجة من حقها تطلب تعويض كبير".

وطالبت "أبو القمصان" البرلمان بضرورة تشديد عقوبة الزوج في هذه الحالة، لأنه واصي على الزوجة، ويُدنس ميثاق الزواج: "لازم العقوبة كمان تتضاعف".

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ونصحن نهاد أبو القمصان، الزوجات برفض طلبات زوجها في تلك الحالات:

- اوعي تتصوري صورة بهزار أو بجد لو خاصة لجوزك حتى لو مسافر

- اوعي تتصوري سيلفي وانتي مش مستعدة حتى لو في تجمع عائلي

- لازم ياخد إذنك في الصورة أو الفيديو اللي هياخده ليكي ولو مخدش إذنك ارفضي.

واختتمت: "لو غفلك وصورك على طول لازم تدخلي مباحث الإنترنت".

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