طريقة عمل الحليب المكثف المحلي

كتب: هن - 07:02 ص | الأحد 19 يوليو 2020

يعد الحليب المكثف المحلي من المكونات الهامة والأساسية في صناعة الحلوى، وحشو بعض المخبوزات، إلا إن اسعاره ترتفع بين الحين والآخر، فضلًا عن عدم توافره بصفة دائمة. ويقدم "هُن" لربات المنازل طريقه تحضيره بالمنزل. المقادير حليب بودرة Advertisements سكر أبيض 1/2 كوب حليب سائل مغلي ملعقة كبيرة زبدة سكر بودرة طريقة التحضير في وعاء عميق، اخلطي الزبدة مع الخليب البودرة، حتى التجانس. ضيفي السكر البودرة والحليب المغلي للخليط واخلطي جيدًا. احفظيه في برطمان مُحكم الغلق.

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