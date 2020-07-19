أمهات طلاب بالثانوية بعد مقترح تطبيق امتحان غير موحد: لازم الكل يبقى زي بعضه

ماما

مقترح جديد تحدث عنه وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، باعتماد امتحان غير موحد لطلاب الثانوية العامة مع الحفاظ على نفس مستوى الصعوبة، للشهادة الثانوية العام المقبل.

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نهى: لازم الكل يمتحن زي بعضه

اعترضت نهى طارق، ولية أمر طالبة بمرحلة الثانوية العامة، على مقترح وزير التربية والتعليم، قائلة أثناء حديثها لـ "هُن"، إنه لا بد من توحيد شكل الامتحان لطلبة الثانوية العامة، "لو سهل يبقى على الكل ولو صعب عليهم كلهم وصعب أن كل طالب يمتحن امتحان مختلف".

ميار: صعب يتحط امتحان يبقى بنفس درجة الصعوبة

لم تختلف وجهة نظر ميار حمدى، التي ترى أنه من الصعب وضع امتحان بنفس درجة الصعوبة بين الطلاب، "أنا مش مع فكرة وضع امتحان غير موحد لأن في احتمالية تعرض الطلبة للظلم لذلك لا أرى ضرورة تطبيق هذا النظام والاكتفاء بامتحان واحد لجميع الطلبة".

ليلى: عند تطبيق هذا المقترح يجب التأكد من تساوى مستوى جميع الامتحانات

ترى ليلى سيد، ولية أمر، أنه لا بد من تحقيق المساواة بين الطلاب في مستوى الامتحان، "لو قدرنا نخلى الامتحان في مستوى جميع الطلبة وبنفس درجة السهولة أو الصعوبة أنا مش معترضة على المقترح"، متابعة: "أهم حاجة مصلحة أولادنا".