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"المانجه بقت محشي.. والمكرونة من الحلويات".. أغرب افتكاسات الأكل

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مطبخ

العزيزية

بين الحين والآخر تظهر افتكاسات جديدة في طريقة تحضير بعض الأكلات، لتظهر بطريقة غير مألوفة للمصريين، لكنها تحقق شعبية كبيرة في بلدان أخرى.

- محشي المانجو

المانجو من الفواكة المرتبطة بفصل الصيف، يعشقها الكثيرون فهي بالنسبة إليهم مذاق خاص، لكن هناك طريقة مختلفة يمكن تناول المانجو من خلالها، وهي "محشي المانجو"، وهي من الأكلات المشهورة في تايلاند.

المكونات

مانجو

أرز

طريقة عمل محشي المانجو

تفتح المانجو من أعلى فتحة صغيرة.

تخلى المانجو من البذر.

يطهى الأرز على البخار دون إضافات ليصبح أرزا مسلوقا.

تحشى حبات المانجو بالأرز المطهو.

خلال أكل المانجو، تضغط من أسفل لتخلط بالأرز.

- المكرونة العزيزية

العزيزية من أكثر الحلويات التي تتسم بالغرابة، إذ أنها تعد من المكرونة، المرتبطة أكثر بكونها من الأطعمة الحادقة، لكن يمكن أيضًا صنعها بطريقة مختلفة وتعطي المذاق الحلو.

وعرض الشيف الشربيني طريقة عمل العزيزية، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة".

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مقادير العزيزية

مكرونة 

لبن 

كريمة لباني 

سكر 

زبدة 

بيض 

فانيليا 

مكسرات

ملح

طريقة عمل العزيزية

اخلطي البيض والكريمة جيدا

اسلقي المكرونة في ماء وملح وزيت وادهني قالب الفرن زبدة

باستخدام خلاط كهربائي افرمي المكرونة مع السكر واللبن والفانيليا

ضعي المكرونة المفرومة في القالب المدهون بالزبدة ثم ضعي المكسرات ثم خليط الكريمة والبيض وادخليها الفرن حتى يحمر وجهها ثم قدميها.

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