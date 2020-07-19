"مش للبنات فقط".. رجال كتبوا الانتحار نهاية قصص حبهم

للرجال فقط

"هموت عشان خاطرك يا نور" كانت هذه آخر كلمات كتبها شاب مراهق، ودعها بها الحياة بعدما فشل في الزواج من حبيبته بسبب رفض أسرتها له.

ففي داخل عقار مكون من 3 طوابق في منطقة مصر القديمة، التي شهدت نهاية الشاب، إذ عثرت عليه أسرته معلقًا في مشنقة أعلى العقار وبجانبه ورقة مكتوب عليها آخر كلمات وجهها لحبيبته، بعدما رفضت أسرتها خطبتهما بسبب عمله كسائق "توك توك".

انتحار شاب لأجل حبيبته لم تكن الواقعة الأولى، إذ سبقها عدد من وقائع انتحار شباب بسبب عدم اكتمال قصص حبهم، رغم أن الاعتقاد السائد بأن الفتيات هن الأكثر تأثرًا بهذه المواقف، وفي هذا التقرير يرصد "هن" قصص رجال فضلوا الموت عن العيش بعيدًا عن أحبائهم.

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لأجل فتاة.. "محمود" تخلص من حياته

وفي قرية بيت علام بمحافظة سوهاج، التي شهدت انتحار شاب عشريني يدعى "محمود" إثر تناوله مادة سامة، والسبب في ذلك هو رغبته في خطبة فتاة لكن والده رفض الأمر.

ولم تتمكن الأسرة من إسعاف نجلها، إذ تم نقله إلى مستشفى جرجا المركزي، لكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إبلاغ السلطات الأمنية بالحادث.

وأقرت والدته "سناء.ع.ع"، 55 عاما، ربة منزل، بأن نجلها أقدم على الانتحار بتناول مبيد حشري بالمنزل لمروره بحالة نفسية سيئة، لرغبته في خطبة إحدى الفتيات ورفض والده ذلك.

رفضت الأسرة حبيبته.. فألقى نفسه في النيل

في المحافظة ذاتها لسبب مشابه، قرر شاب ثلاثيني يدعى "علي" التخلص من حياته وإلقاء نفسه من أعلى كوبري أخميم، لكن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من إنقاذه.

وفي مستشفى سوهاج العام، رقد الشاب الثلاثيني، الذي اتضح أنه أقدم على الانتحار، بعدما رفضت أسرته زواجه من إحدى الفتيات، نظرًا لوجود الخلافات بين العائلتين.