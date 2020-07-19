أمل هنداوي: الرجل لا يترجم اهتمام زوجته على أنه حب.. ويعتبره "خنقة"

علاقات و مجتمع

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قالت الإعلامية أمل هنداوي، إن طبيعة الرجل تقتضي أن يتصور أن السيدة تريد السيطرة عليه في حياته الشخصية، وهي وجه نظر خاطئة، ويجب على السيدة الاهتمام بالرجل بدون متابعته عن كثب.

وأضافت "هنداوي"، خلال مداخلة لها عبر "سكايب" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيده شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الرجل دائما ما يرغب في الحرية وعدم السيطرة عليه من قبل زوجته أو والدته أو التعديل على تصرفاته والتدخل بحياته، حيث دائما ما يسعى الرجل للحرية، موضحة أنه يجب على السيدة الاهتمام بالرجل عن بعد، ولا تحاول الاقتراب من مساحته الشخصية، وتتصرف هي بحدود واجبتها، ولايجوز إظهار حبها له عبر الاهتمام: "الاهتمام مش بيترجم الحب، والراجل بينظر للاهتمام على إنه خنقة".

وأكدت أنه على المرأة أن تبدي اهتماما تجاه زوجها وأبنائها ببساطة ولا تحاول التفكير كثيرا بشأن اهتمامها به، مشيرة إلى أنه في حال رغب الرجل في التمرد على زوجته لا يجوز لها التحايل عليه في أي شيء: "الزوجة مش داده، والزوجة زوجة، ولو عنده نوبة تمرد يبقي لازم هي يكون عندها شخصية".