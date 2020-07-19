صحة

تسبب لسعات قنديل البحر في آلام شديدة، ناتجة عن تهيج الجلد وإحمراره، يمكن أن تظهر في الذراعين أو الساقين، وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على أعراض لسعة قنديل البحر، كما ذكرها موقع "Mayo Clinic". أعراض لسعات قنديل البحر ألم بالمعدة والغثيان والقيء. الصداع. تقلصات عضلية. أحيانا صعوبة في التنفس. Advertisements تؤدي لسعات قنديل البحر إلى ألم شديد في المكان المصاب، مما يعكر صفو الإجازة الصيفية، وتظهر علامات حمراء. وتختلف لسعات قنديل البحر، بحسب حجم القنديل، ولعلاج لسعات قنديل البحر ينصح بالآتي.. الخل والزبادي دهان المكان المصاب بالخل أو الزبادي فور اللسع. ماء البحر يجب الحرص على غسل المكان المصاب بماء البحر. الكريمات دهان مكان اللسع بكريم مضاد للالتهاب مرتين يوميا. كمادات مياه وضع كمادات مياه باردة على المكان المصاب، واستشارة الطبيب حال الشعور بضيق في التنفس. ارتداء بدلة واقية عند السباحة أو الغوص في أماكن يحتمل أن يوجد فيها قنديل البحر، يجب ارتداء ملابس واقية لحماية الجلد من اللسعات، مثل "بدلات مخصصة للدغات"، مصنوعة من قماش رقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر منها الصداع وآلام المعدة.. أعراض لسعات قنديل البحر وطرق العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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