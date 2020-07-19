نشوى مصطفى تروي كواليس حلم جمعها بممدوح موافي: روحه طالبة الفاتحة

علاقات و مجتمع

صداقة من نوع خاص بين الفنانة نشوى مصطفى والفنان ممدوح وافي امتدت عبر مشوارهما الفني، وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، روت نشوى تفاصيل حلم جمعها بالراحل، موضحةً عمق العلاقة بينهما.

وقالت "نشوى" خلال منشورها التي دونته عبر حسابها، "حاجة غريبة حصلت، من فترة حلمت بممدوح وافي الله يرحمه، كنت اشتغلت معاه زمان مسرحية ولاد الشوارع، وكان صاحب فضل عليا وأخ عظيم".

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وأضافت نشوى، "دلوقتي بفتح بروفايلي لقيت صورة لبنته قدامي، بنته ممثلة هاوية شاطرة أوي وموهوبة حقيقي".

وأكملت: "استغربت وحسيت أن روحه طالبة نقرى له الفاتحة، ادعو لممدوح بالرحمة روحه طالباها".