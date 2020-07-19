لفرفشة الصيف.. طريقة عمل عصير العنب الأحمر المثلج

مطبخ

كتب: هن - 03:38 ص | الأحد 19 يوليو 2020

العنب الأحمر من الفواكه الصيفية التي تزيد النشاط والطاقة طوال اليوم، وبالإضافة إلى طعمه الحلو، فهو أيضا يرطب الجسم، ويزيد من الانتعاش خاصة في الصباح خلال الجو الحار أو على البحر. قدمي لأسرتك عصير العنب الفريش الطبيعي بخطوات بسيطة. المقادير نصف كيلو عنب أحمر. 2 كوب ماء مثلج. سكر (على حسب الرغبة). مكعبات الثلج. Advertisements طريقة التحضير يغسل العنب جيدا بالماء الجاري بشكل جيد ثم نفصل حبات العنب عن العنقود. تخلصي من الحبات الخضراء مع الاحتفاظ بالحبات الناضجة فقط. توضع حبات العنب في الخلاط، ويضا الماء والسكر ويخلط حتى تتجانس جميع المكونات. تضاف مكعبات الثلج لخليط عصير العنب الأحمر في الخلاط. يستمر في الخلط حتى تختلط كل المكونات. يسكب عصير العنب الأحمر المثلج في أكواب التقديم ثم يقدم.

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