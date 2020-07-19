علاقات و مجتمع
وصفت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، ظاهرة الختان بأنها "عار"، قائلة إنها عادة لا تليق ومصر دولة قانون، والقانون يجرمها وكان في الماضي، يجرمها كجنحة وحاليا يجرمها كجناية، متسائلة عن سبب عدم تطبيق القانون.
وأضافت "خطاب" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى تجريم ظاهرة الختان لأول مرة في 2008، وجرى إصدار القانون بتوافق شعبي ورسمي رائع: "أتذكر معالي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، فور صدور القانون، طلع دورية لوكلاء النيابة بكيفية تنفيذ القانون فيما يتعلق بهذه الجريمة".
وتابعت: "أناشد النائب العام حمادة الصاوي، لأنه كان ضمن الفريق المعاون للمستشار عبدالمجيد محمود، فأنا بقوله أرجوك نطبق القانون، لأن للأسف لحد دلوقتي كل الحالات اللي راحت للمحكمة وصدر لها أحكام لم تنفذ".
وواصلت: "إحنا شهدنا ردة خطيرة في 2011، لأن في عام 2010، كان المجتمع المصري كله في قمة النشاط والحماس للقضاء على هذه الجريمة التي لا تليق بدولة عظيمة زي مصر، وبعدين قامت الثورة وشوفنا ظهور التيارات التي أرادت مصر للرجوع لعصور سحيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر مشيرة خطاب تناشد النائب العام: الأحكام الصادرة بشأن الختان لم تنفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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