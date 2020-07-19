بطريقة سهلة وصحية.. طبق اللحم بالبروكلي

يعد طبق اللحم بالبروكلي من الأطباق الصحية التي تحتوى على الكثير من العناصر المفيدة للصحة العامة، ولذلك يقدم "هن" طريقة تحضيره بمكونات سهلة.

مكونات اللحم بالبروكلي

ثلثا كوب من صلصة الصويا منخفضة الصوديوم

عصير نصف ليمونة

3 ملاعق كبيرة سكر بني

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة

ملح

فلفل أسود مطحون طازج

كيلو لحم بقري، مقطع لشرائح رقيقة

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ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

3 فصوص ثوم مفروم

ثلث كوب شوربة منخفضة الملح من لحم البقر أو الدجاج

ملعقتان كبيرتان من صلصة الفلفل الحار (اختياري)

رأس بروكولي مقطع

بذور السمسم (للتزيين)

شرائح بصل أخضر رفيعة (للتزيين)

طريقة تحضير اللحم بالبروكلي

يخفق ثلث كوب من صلصة الصويا في وعاء متوسط مع عصير الليمون وملعقة كبيرة من السكر البني وملعقة كبيرة من نشا الذرة حتى تمتزج جيداً.

تضاف شرائح اللحم وتتبل بالملح والفلفل الأسود وتقلب حتى تجري تغطيتها بالمزيج وتترك لمدة 20 دقيقة.

يسخّن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، وتضاف شرائح اللحم في طبقة واحدة على دفعات إذا لزم الأمر، وتطهى لمدة دقيقتين لكل جانب حتى تنضج، ثم يرفع اللحم عن النار ويوضع جانباً.

يضاف الثوم ويطهى لمدة دقيقة حتى تزول رائحته، يضاف ما تبقى من النشا ويقلب مع الثوم، وتقلب شوربة اللحم أو الدجاج مع ملعقتين كبيرتين من السكر البني المتبقي، وثلث كوب من صلصة الصويا، وصلصة الفلفل الحار، ويوضع الخليط على نار هادئة.

يضاف البروكولي ويترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق على نار خفيفة، وتتبّل الصلصة بالملح والفلفل ثم تضاف اللحم إلى المقلاة، ويزين الطبق بالسمسم والبصل الأخضر قبل التقديم.