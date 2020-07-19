كتب: هن - 01:42 ص | الأحد 19 يوليو 2020

قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل فتة شاورما بالبطاطس، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل فتة شاورما بالبطاطس لحم شاورما بطاطس مكعبات مقلية عيش تورتيلا طماطم مكعبات خيار مخلل طماطم مشوي خل طحينة زبادي Advertisements بصل أبيض وأحمر ثوم مفروم ثوم مشوي عصير ليمون كمون سماق ملح فلفل أسود طريقة عمل فتة شاورما بالبطاطس تشوح اللحمة في زيت على النار، ثم يضاف بصل وثوم مشوي وطماطم مشوية، ويتبل بملح وفلفل وسماق. لعمل دريسنج الطحينة تخلط الطحينة وخل وكمون وعصير ليمون وثوم مفروم وماء دافىء وزبادي وتتبل بملح وفلفل أسود وسماق. في بولة، يخلط خيار مخلل ومكعبات طماطم وبصل أبيض وأحمر ويتبل الخضار بسماق. في بيركس التقديم، توضع طبقة من الدريسنج ثم طبقة من خبز محمص ثم الخضار، ثم طبقة من اللحم ويزين بالثومية والخبز المحمص على الوجه. ​

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