كتب: هن -
01:42 ص | الأحد 19 يوليو 2020
تسعى الأمهات للبحث عما هو جديد لأسرتها، ويعتبر مقبل التوست بالبيض، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، والتي لا تتطلب مجهودا كبيرا لإعدادها.
وإليك طريقة عمل مقبل التوست بالبيض، على طريقة الشيف زينب مصطفى.
مقادير مقبل التوست بالبيض
20 شريحة توست أبيض
بيض أمليت بالخضار
ربع كيلو بسطرمة
3 ثمرات فلفل حار حلقات
جبنة موتزاريلا مبشورة
دقيق وبقسماط للتغليف
3 بيضات
زيت للقلي
حلقات طماطم
التقديم
جرجير
حلقات بصل
طريقة تحضير مقبل التوست بالبيض
- توضع على التوست قطعة بيض أومليت وقطعة بسطرمة
- وشريحة طماطم وشرائح فلفل حار وجبنة موتزاريلا مبشورة
- توضع طبقة ثانية من التوست
- ندهن أطراف التوست بخليط دقيق وماء حتى اللصق
- ونقطع بالقطاعة النجمة
- نضغط على الأطراف حتى اللصق
- يقلب في البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود
- تقلب في البقسماط المضاف له دقيق
- تقلى في زيت غزير حتى تحمر
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