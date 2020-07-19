"أحبك".. رسالة غامضة من بطلة العالم للتزحلق على الجليد قبل انتحارها

علاقات و مجتمع
كتب: أ ش أ -
01:01 ص | الأحد 19 يوليو 2020
أقدمت بطلة التزحلق على الجليد الروسية إياكترينا ألكسندروفسكايا، البالغة من العمر 20 عاما، على الانتحار اليوم، في العاصمة الروسية موسكو.
وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الحادث أقرب إلى الانتحار، وجاري التحقيق في الأمر، حيث إن الشابة تركت رسالة تحتوي على كلمة "أحبك".
كما أكد شريكها "وندسور" لوكالة "سبوتنيك"، وفاة ألكسندروفسكايا، وقال: "لقد علمت بالأمر من أحد أفراد عائلتها".
يشار إلى أن ألكسندروفسكايا، كانت تقدم عروض التزحلق على الجليد بشكل فردي في بادئ الأمر، ثم تحولت إلى الزوجي.
وبعد فترة غيرت جنسيتها الرياضية إلى الأسترالية، وحصدت في عام 2017، بطولة العالم للناشئين للتزحلق على الجليد.
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