5 مكملات غذائية تساعد على تحسين جودة البويضات لدى السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

تعاني بعض السيدات من تأخر الحمل نتيجة وجود نقص في جودة البويضات لديهن، وقد يحدث ذلك نتيجة التقدم في العمر أو اتباع الكثير من العادات الخاطئة، وهناك بعض المكملات الغذائية التي يمكن تناولها لتعزيز صحة المرأة الإنجابية.

وللتعرف على المكملات الغذائية التي تسهم في تحسين جودة البويضات...

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