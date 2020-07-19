محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
تعاني بعض السيدات من تأخر الحمل نتيجة وجود نقص في جودة البويضات لديهن، وقد يحدث ذلك نتيجة التقدم في العمر أو اتباع الكثير من العادات الخاطئة، وهناك بعض المكملات الغذائية التي يمكن تناولها لتعزيز صحة المرأة الإنجابية.
وللتعرف على المكملات الغذائية التي تسهم في تحسين جودة البويضات...
لقراءة المزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر 5 مكملات غذائية تساعد على تحسين جودة البويضات لدى السيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.