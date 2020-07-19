الامارات | من كابتن أميركا إلى سبايدرمان.. أبطال يشيدون بطفل أنقذ شقيقته

شكرا لقرائتكم خبر عن من كابتن أميركا إلى سبايدرمان.. أبطال يشيدون بطفل أنقذ شقيقته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد أبطال خارقون أميركيون - من كابتن أميركا إلى آيرن مان وثور وسبايدرمان - بشجاعة صبي في السادسة تعرّض لتشويه في الوجه بعدما تدخل لحماية شقيقته من هجوم كلب.

وقال كريس إيفانز الذي يؤدي دور كابتن أميركا في سلسلة أفلام «أفنجرز» التي يحبها الطفل: «أنت بطل. ما قمت به ينم عن شجاعة كبيرة. شقيقتك محظوظة بكونك شقيقها الأكبر». ووقف بريدجر ووكر (ست سنوات) في التاسع من يوليو الجاري في وجه كلب من فصيلة جرمان شيبرد كان يستعد لمهاجمة شقيقته (أربع سنوات). وعضه الكلب في وجنته، وخضع لجراحة طارئة أجراها جراح تجميلي مع 90 غرزة. وأكد والداه أنه قال لهما بعد ذلك «لو كان لابد من أن يموت أحد فيجب أن يكون أنا».وانتشرت قصته سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولبى مشاهير النداء الذي أطلقته قريبة للطفل عبر «إنستغرام» لتوجيه رسائل دعم له.ووعد روبرت داوني جونيور، الذي يؤدي دور آيرن مان، بريدجر «بشيء مميز» بمناسبة عيد ميلاده المقبل.بينما أشاد كريس همسوورث الذي جسّد دور ثور في أفلام عدة من عالم «مارفل» بشجاعة الصبي «التي لا توصف».

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