الامارات | آيشواريا راي وابنتها إلى المستشفى للعلاج من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن آيشواريا راي وابنتها إلى المستشفى للعلاج من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أمس، أن نجمة السينما الهندية آيشواريا راي باتشان وابنتها تخضعان للعلاج في المستشفى من مرض كوفيد-19، بعد أيام من نقل زوجها ووالده إلى المستشفى للعلاج أيضاً من المرض نفسه.

ونُقل زوج آيشواريا راي الممثل أبهيشيك، ووالده النجم أميتاب باتشان، إلى مستشفى نانافاتي في مومباي الأسبوع الماضي، ليصبحوا أشهر شخصيات في الهند يصيبها الوباء الذي يجتاح الهند والعالم.

وفي الوقت نفسه، تأكدت إصابة آيشواريا راي، ملكة جمال العالم السابقة والتي عادة ما تظهر على قوائم «أجمل النساء»، وابنتها آراذيا ذات الثمانية أعوام، بفيروس كورونا المستجد الذي يؤدي للإصابة بمرض كوفيد-19، لكنهما كانتا تخضعان منذ ذلك الحين للحجر المنزلي. وعملت آيشواريا راي (46 عاماً) في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود، وهي سفيرة علامات لبعض الشركات العالمية، بما فيها شركة لوريال لمستحضرات التجميل.

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