الامارات | مفاجآت صيف دبي.. شركاء الدورة الـ 23 يتنافسون على إسعاد الزوّار

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت صيف دبي.. شركاء الدورة الـ 23 يتنافسون على إسعاد الزوّار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي مفاجآت صيف دبي في دورتها الحالية بدبي وجهة عالمية للسياحة والتسوق، إذ تتعاون أكبر العلامات الرائدة في قطاع التجزئة على مستوى المدينة لتقدم العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض.

ونجحت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في شراكات استراتيجية قوية مع قطاع التجزئة على مستوى الإمارة، لجعل الدورة الـ23 من مفاجآت صيف دبي من أفضل دورات الحدث. وتقدم المفاجآت سبعة أسابيع من الصفقات وتجارب التسوق الاستثنائية والعروض الترويجية المتميزة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: إن «المفاجآت حققت نمواً مستمراً على مدى 23 عاماً الماضية، ولاتزال محافظة على مكانتها لتصبح إحدى أبرز فعاليات التسوق في المنطقة، واكتسبت شعبية كبيرة بين سكان الإمارات وزوارها وأصبحت حدثاً ينتظره الكبير قبل الصغير عاماً بعد الآخر»، مؤكداً أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود والدعم الدائم والشراكات والرؤية المشتركة بين المؤسسة وشركائها في قطاع التجزئة بدبي.

وأضاف: «ممتنون لما يقدمه شركاؤنا في كل عام من أفكار وعروض ترويجية مجزية لإنجاح موسم صيف دبي، وسنواصل العمل معاً لنجعل كل دورة من مفاجآت صيف دبي أكبر وأكثر تشويقاً».

فرص مميزة

من جهته، قال مدير مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه، تيموثي إيرنست: «تحرص مفاجآت صيف دبي على توفير فرص مميزة للمتسوقين وتقديم خصومات مجزية».

وأضاف «سيشارك كل من (دبي فستيفال سيتي مول) و(دبي فستيفال بلازا) في هذه العروض لتوفير فرص مجزية للعملاء. ونتطلع للترحيب بالعملاء خلال الصيف لاغتنام فرصة التسوق المميزة بأفضل الخصومات».

من ناحيته، قال المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان)، مراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»، فؤاد منصور شرف: «تقوم مفاجآت صيف دبي على تحقيق تجربة شاملة وممتعة للزوار، فمراكز التسوق التابعة لنا ليست فقط مواقع رئيسة لتجارة التجزئة، ولكنها تلعب أيضاً دوراً مميزاً من خلال تأمينها مساحات للعب وتناول الطعام وتحقيق أسعد اللحظات مع الأحبة والأصدقاء». من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، الوكيل الحصري لعلامات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية، ميشال عياط، إلى أن مفاجآت صيف دبي تأتي هذا العام في وقت ترحّب فيه الدولة بعودة الناس إلى الحياة الطبيعية. وقال «تفخر العربية للسيارات على الدوام بشراكتها الاستراتيجية مع هذا الحدث منذ انطلاقته، ونسعى هذا العام إلى توفير الدعم اللازم لرفع معنويات الجميع، لضمان العودة إلى مسار حياتهم المعتادة، من خلال طرح العروض الجذابة على علاماتنا».

أما نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة السوق الحرة في دبي، كولم ماكلوغلين، فقال: «يسعدنا أن نستمر كشريك استراتيجي لهذا الحدث الصيفي السنوي، ومع استئناف الرحلات بشكل تدريجي، إلى جانب إعادة فتح جزء من عمليات البيع بالتجزئة في كونكورس ب والمبنى 2، نتطلع إلى الترحيب بالزوار في مكان آمن حيث قدمنا خدمة المساعدة الشخصية للعملاء في كونكورس ب».

وأوضح أنه «لمزيد من الراحة للمتسوقين، تم تقديم خدمة كليك أند كولیكت، ما يتيح للعملاء طلب الشراء عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من السفر، مع توافر فرصة تسلم السلع عند المغادرة، وللمرة الأولى أطلقنا خدمة التوصيل إلى المنازل لسكان الإمارات غير المسافرين في الوقت الحالي».

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من جهته، وصف مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، فريدريك دي ميلكر، مفاجآت صيف دبي بأنها أكثر من مجرد صفقات تسوق مميزة، فهي طريقة رائعة لبدء فصل الصيف في دبي. وأضاف «تُعد مفاجآت صيف دبي لهذا العام مميزة للغاية، إذ تقدم صفقات وتجارب لم يسبق لها مثيل في المراكز التجارية، مع تحمل المسؤولية والحفاظ على التباعد الاجتماعي».

بينما قال المدير التنفيذي لـ«نخيل مولز» عمر خوري، إن «مفاجآت صيف دبي من أهم الفعاليات الرائجة في التقويم السنوي لقطاع التجزئة بدبي، ومن الرائع المشاركة كشريك استراتيجي مرة أخرى في دورة هذا العام، إذ تواصل نخيل مولز الترحيب بالزوار والمتسوقين مرة أخرى عبر 12 من وجهاتنا، ونتطلع خلال المفاجآت إلى استقبال المقيمين والسياح في نخيل مول وابن بطوطة مول وسوق التنين وذي بوينت عبر متعة التسوق المتنوعة والعروض والتخفيضات، وفرصة لربح جوائز تصل قيمتها إلى أكثر من 500 ألف درهم».

بينما قال مدير عام «اتصالات» في منطقة دبي، عبدالله سالم المانع: «تعتز اتصالات بشراكتها مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبر مفاجآت صيف دبي الذي سيقدم لمرتاديه العديد من الفعاليات، والخصومات، والعروض الترفيهية، والتجارب الرقمية وغيرها».

وأضاف «نتطلع إلى تألق هذا الحدث السنوي الذي أصبح مساهماً محورياً في تطوير قطاع السياحة والتجزئة في دبي. كما تسعى اتصالات بصفتها الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث، إلى إثراء تجارب العملاء والزوار عبر تزويدهم بأفضل الخدمات والعروض المتنوعة خلال الحدث الاستثنائي».

حدث مهم

أكدت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا، نسرين بستاني، أن «مفاجآت صيف دبي» يُعد حدثاً مهماً على مستوى المنطقة وأحد عوامل الجذب لزوار مراكز التسوق خلال الصيف، إذ تواصل دبي تعزيز مكانتها كل عام وجهة صيفية مختارة وأهم مدن العالم لمحبي التسوّق والصفقات. وأضافت «يفتخر ميركاتو كونه أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للفعاليات والتجزئة، فخلال مفاجآت صيف دبي يستضيف ميركاتو وتاون سنتر جميرا مجموعة من العروض الترويجية والتخفيضات المميزة. وتستقطب مفاجآت صيف دبي العديد من الزوار إلى مراكز التسوق، كونها تقدم مجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة العالمية، بالإضافة إلى العروض الترويجية الرائعة التي تقدمها متاجر التجزئة».

أحمد الخاجة: سنواصل العمل معاً لجعل كل دورة من مفاجآت صيف دبي أكبر وأكثر تشويقاً.

7 أسابيع من الفعاليات الترفيهية والخصومات المميزة خلال المفاجآت التي تتواصل حتى 29 أغسطس.

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