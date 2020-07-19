الامارات | صديق جوني ديب: زوجة النجم السابقة حاولت ابتزازه

شكرا لقرائتكم خبر عن صديق جوني ديب: زوجة النجم السابقة حاولت ابتزازه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صديق للممثل جوني ديب، خلال محكمة بدعوى التشهير ضد صحيفة «ذي صن» الشعبية في لندن، إن «زوجة النجم الهوليوودي السابقة أمبير هيرد، اختلقت رضوضاً على وجهها لابتزازه خلال طلاقهما». ويلاحق ديب قضائياً أمام محكمة لندن العليا صحيفة «ذي صن» الشعبية البريطانية، وشركة «إن.جي.إن» الناشرة لها، لوصفها إياه بأنه رجل يعنّف زوجته في أبريل 2018. ومنذ طلاقهما في 2017 بعد سنتين من زواج عاصف يتبادل ديب (57 عاماً) وهيرد (34 عاماً) تهم العنف. وبعد إدلاء ديب بشهادته بأيام، أتت شهادات موظفين لدى الممثل لتطعن بصدقية هيرد. وفي اليوم التاسع من المحاكمة، أول من أمس، أكد الفنان إيزاك باروش، صديق ديب منذ 40 عاماً، أن رضوض هيرد، لاسيما علامات حمراء حول العين ظهرت في صور نشرتها وسائل الإعلام في 2016 «غير صحيحة». وأوضح خلال إدلائه بشهادته عبر تقنية الفيديو من لوس أنجلوس: «لقد تقدمت بشكوى كاذبة بتهمة العنف المنزلي، لابتزازه خلال الطلاق». وأضاف باروش أنه «رأى الممثلة غداة الحادث في مايو 2016، الذي تزعم أن ديب رماها خلاله بهاتف خلوي على الوجه». وتابع: «لقد رأيتها على بعد 30 سنتيمتراً، لكنني لم ألحظ أي رضة أو احمرار.. لا شيء»، مؤكداً أنه على «ثقة 100% أنها لم تكن تضع الماكياج». وحاولت محامية «إن.جي.إن» أن تظهر عدم صدقية الشاهد، مشددة على أنه يعيش على نفقة ديب.

إيزاك باروش: «رأيت أمبير بعد الحادث، ولم ألحظ أي احمرار بوجهها».

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