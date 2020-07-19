الامارات | منازل ساحلية أسترالية في خطر

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شكرا لقرائتكم خبر عن منازل ساحلية أسترالية في خطر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه كثير من المنازل الواقعة قبالة الشاطئ على الساحل الشرقي لأستراليا خطر الانهيار، جراء تآكل التربة نتيجة موجات المد العالية.
وذكرت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية أن عقارين انهارا جزئياً، وثالثاً يعاني أضراراً هيكلية جسيمة، فيما طوقت سلطات الإطفاء والإنقاذ المنازل وأجبرت السكان على إخلائها أمس، ووصل التآكل لمحيط العديد من المنازل.
وطلبت السلطات من السكان في أوشن فيو درايف في سنترال كوست الواقعة على بعد 80 كيلومتراً من سيدني إخلاء المنازل، فيما تسببت الأمواج القوية في تآكل وأضرار للساحل، وجرفت أجزاء من الممتلكات.
وتشهد المنطقة منذ الخميس الماضي أمواجاً بحرية عالية يصل ارتفاعها إلى 11 متراً، ما سرّع وتيرة التآكل.
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