"صرخات أحلام".. أب يقتل ابنته ويجلس لشرب "الشاي" بجوار جثتها (فيديو)

علاقات و مجتمع

موجه من الغضب العام اجتاحت الأردن بعدما أقدم أب على قتل ابنته الأربعينية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة شرف".

وحسب ما نشر في وسائل إعلام أردنية محلية، فإن المدعي العام بمحكمة الجنايات الكبرى القاضي بكر القرعان، وجه تهمة القتل لأب ستيني، وباتت القضية معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "صرخات أحلام".

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ووفقا لشهود عيان، فإن الأب قام بشرب الشاي بعد تنفيذ جريمته، ومنع أشقاؤها بعض سكان المنطقة من الاقتراب إلى جثتها في محافظة البلقاء.

وتعود الواقعة إلى أن والد "أحلام" توقع أن ابنته تقدمت بشكوى ضده بأنها تتعرض للعنف الأسري، وهو ما دفعه للقيام بذلك، إلا أن مديرية الأمن العام الأردنية أصدرت بيانا نفت فيه تقديم الراحلة شكوى تتعلق بهذا الشأن، وأنها لم يسبق لها أن راجعت أو تقدمت بأي شكوى بهذا الخصوص.

ووفقا للبيان، فإن "أحلام" جرى التحفظ عليها سابقا على إثر قضية أخرى لا علاقة لها بالعنف الأسري وخرجت بكفالة من قبل والدها بعد إيداعها في السجن لمدة شهر بسبب جنحة.

ووقع الحادث بعد نشوب مشاجرة بين السيدة الأربعينية ووالدها الستيني، ما دفع الأخير إلى ضربها بحجر كبير على رأسها.

الجريمة التي أثارت موجة غضب عارمة في الأردن، جعلها تصدر بهاشتاج "صرخات_أحلام"، وسط مطالبات من قبل نشطاء بإنزال عقوبة الإعدام بوالد الضحية.