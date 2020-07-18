بعد 13 يوما من وفاتها.. وفاء عامر تنشر صورتها مع رجاء الجداوي: ستظل في القلوب

علاقات و مجتمع

منذ رحيل الفنانة رجاء الجداوي، بعد 43 يومًا من المعاناة مع فيروس كورونا المستجد، يعيش عدد من نجوم الفن حالة من الحزن، فكانت الراحلة بمثابة الصديقة والأم للبعض، يستشيرونها في شتى أمور حياتهم، ولا تزال الفنانة وفاء عامر، تعيش حالة لا يرثى لها عقب أسبوعين من الوفاة.

وشاركت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقة رجاء الجداوي، وظهرت وهي تحتضنها.

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وأرفقت "وفاء" تعليقًا على الصورة قالت خلالها: "حبيبتي الله يرحمها، كانت نعم الأم والصديقة وأجمل فنانة، رحلت لكنها ستظل في القلوب".

وفاة رجاء الجداوي

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل لعبة النسيان، في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.