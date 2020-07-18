تعرفي على أساليب تنسيق الـ"جمبسوت" على طريقة النجمات والفاشينيستا

الـ"جمبسوت" هو واحد من التصاميم التي أصبحت من القطع شبه الحاضرة في خزانة كل سيدة. هذا التصميم يُطلق عليه أيضاً إسم افرول، وهو كناية عن موديل يجمع ما بين السروال والبلوزة في الوقت عينه. في هذا المقال، سنقدّم لكِ صور نجمات وفاشينيستا اعتمدنَ موديلات مختلفة من جمبسوت، تساعدكِ في معرفة كيفية تنسيق هذا الشكل من الملابس مهما كانت المناسبة.

كيفية تنسيق جمبسوت على طريقة النجمات والفاشينيستا

في فصل الصيف، لا تتردّدي في اختيار جمبسوت يتّسم بالألوان المرحة أو القصّات المناسبة لأجواء هذا الموسم، للوك كاجوال مميّز. استوحي من إطلالة ديما الأسدي التي اعتمدت افرول باللون الأحمر الملفت، مطبّع بنقشة الأزهار. هذا وتميّز التصميم بقصّة الياقة على شكل Boat والمزيّنة بالطيّات المبالغ بحجمها. لتضيف لمسة عصرية ومبتكرة إلى اللوك، نسّقت الفاشينيستا مع هذا الافرول حزام عريض باللون البنّي. كما انتعلت صندل بلاتفورم، ووضعت أقراط كبيرة: لوك ستايلش ومرح بامتياز! من ناحية أخرى، يمكنكِ أن تنسّقي أيضاً مع هذا الشكل من الجمبسوت صندل فلات للتألّق بلوك مريح في فصل الصيف. كذلك، استلهمي من لوك Sofia Vergara التي اختارت جمبسوت من دون أكمام، ونسّقته مع مول موحّد الكعب ولجأت إلى قلادة لتزيّن اللوك بلمسة عصرية.

من جهة أخرى، يمكنكِ اللجوء إلى جمبسوت يتميّز بالأسلوب الرياضي يُعرف أيضاً بالتانك سوت Tanksuit ويأتي بقماش القطن أو الاستريتش الضيّق. هذا الشكل من الافرول يليق بالإطلالات النهارية الكاجوال كما أنّه مناسب لممارسة الرياضة. استوحي من لوكَي علا فرحات ودانا حوراني، ونسّقي هذا الموديل من جمبسوت مع حذاء سنيكرز.

للوك كاجوال شيك، لا تتردّدي في الإستلهام من إطلالة سيرين عبد النور التي ارتدت جمبسوت جينز ونسّقته مع ستيليتو باللون الأصفر الصارخ. طريقة اعتماد النجمة اللبنانية للافرول منحتها لوك أنيق وستايلش في الوقت نفسه. كما أن Olivia Culpo ارتدت أيضاً جمبسوت جينز، شبيه بالبويلر سوت Boilersuit. نسّقت هذا التصميم مع صندل على شكل مول للوك شيك وعصري بامتياز. يمكنكِ القيام بالمثل، أو يمكنكِ اللجوء إلى حذاء سنيكرز لتحوّلي الإطلالة إلى كاجوال ومريحة.

من جهة أخرى، وعند ارتداء موديل جمبسوت، يمكنكِ اللجوء إلى أسلوب الطبقات لتسلّطي الضوء إليكِ بستايلكِ المواكب للموضة والفريد من نوعه. استوحي مثلاً من لوك Tamara Kalinic التي اعتمدت افرول من دون أكمام ونسّقته مع قميص تميّز بالخطوط العمودية. كما استلهمي من إطلالة Brittany Xavier التي لجأت إلى جمبسوت قصير، يُعرف أيضاً بإسم بلاي سوت Playsuit. أرفقت هذا التصميم الذي يأتي من دون أكمام مع قميص باللون الأبيض، كما وضعت حزام رفيع على خصرها لتضيف لمسة مبتكرة إلى لوكها. بالإضافة إلى ذلك، انتعلت حذاء تميّز بالأسلوب الذكوري. يمكنكِ أن تستوحي من هذا اللوك لإطلالاتكِ النهارية، أو يمكنكِ أن تنتعلي حذاء ستيليتو مثلاً للتألّق بإطلالة تتماشى مع المناسبات الرسمية.

بالحديث عن الإحتفالات الرسمية، لا تتردّدي في ارتداء جمبسوت فخم إلى هذه المناسبات. الجئي إلى افرول يتميّز بالحبيبات البرّاقة مثل الذي اعتمدته Nicole Scherzinger، ونسّقيه مع ستيليتو أو صندل بكعب عالي. كما يمكنكِ أن تستلهمي من إطلالة مهيرة عبد العزيز التي لجأت إلى افرول بطابع كلاسيكي، تميّز بقصّته غير المتوازية عند منطقة الأكمام، ونسّقته مع حذاء ذي كعب عالي.

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