3 طرق لتنسيق تنورة "ميدي" بأسلوب عصري تعرفي عليها وواكبي الموضة

التنورة تصميم أساسي في خزانة كل سيّدة تعشق الأنوثة، فإنّها حليفة كلّ الإطلالات النهاريّة أو حتى المسائيّة. قد تكونين من النساء اللواتي لا يحبّذن اعتماد التنورة القصيرة، لكن هذا لا يعني أنه عليك التخلّي عن هذه القطعة، بل يمكنك اختيار تنورة ميدي، تبرز أنوثتك وجاذبيّتك من دون أن تشعري بعدم الارتياح. طرق تنسيق التنورة الميدي كثيرة، فيمكنك اعتمادها بطريقة عصريّة تناسب إطلالاتك اليوميّة، أو بطريقة كلاسيكيّة وعصريّة في الوقت عينه لتناسب إطلالاتك النهاريّة والليليّة أو حتّى بأسلوب بسيط وناعم. من هنا، سنعرّفك على 3 طرق لتنسيق تنورة ميدي بطرق سهلة جداً.

3 طرق لتنسيق تنورة ميدي بأسلوب عصري

السترة المبالغ بحجمها من القطع التي قد تغيّر الإطلالة بالكامل وتنقلها من اعتياديّة إلى عصريّة، كما يمكن أن تعطي اللوك طابعاً مشاكساً. لإتمام اللوك الذي نسّقناه لك في الفيديو أعلاه، كلّ ما عليك فعله هو اعتماد تيشيرت بسيط تحت السترة المبالغ بحجمها، ووضع هذه الأخيرة تحت التنورة. يمكنك تنسيق حذاء رياضي مع الإطلالة لجعلها مريحة أكثر أو يمكنك انتعال الكعب العالي الذي سيساهم في إعطاء جرعة إضافية من الجاذبية.

تنسيق تنورة ميدي مع بليزر بلون ملفت

يمكنك تنسيق التنورة الميدي مع البليزر. ليس عليك اختيار هذه القطعة بلون قويّ، لكن لجعل الإطلالة أكثر عصريّة وملفتة، انتقي البليزر بتدرجات مختلفة عن تلك الموجودة في التنورة. مثلاً إذا كان لون التنورة أسود، ابتعدي عن تنسيق بليزر بتدرجات قريبة من هذا اللون. أضيفي حزام عريض فوق البليزر لتحديد الخصر وإبراز منحنيات الجسم. اعتمدي الكعب العالي مع هذه الإطلالة لجعلها أكثر أناقة. نسّقي معها بعض الاكسسوارات مثل الأقراط، الأساور أو العقد. يمكنك اعتماد هذا اللوك للمناسبات النهاريّة والمسائية على حد سواء.

تنسيق تنورة ميدي مع قميص حريريّ

إذ كنت من النساء اللواتي يفضّلن الإطلالات التي لا تتطلب مجهود كبير لكن أنيقة في الوقت عينه، فهذا اللوك لك. نسّقي القميص الحريريّ مع التنورة الميدي وضعيه تحتها. لا تخافي من اختيار لون بعيد بعض الشيء عن لون التنورة، فنحن اخترنا القميص الأزرق مع تنورة ميدي باللون الأبيض والرمادي. لجعل الإطلالة عصريّة أكثر فأكثر نسّقي معها المول بالكعب الصغير، الذي لن يرهق قدميك خلال قيامك بالمهام اليوميّة أو خلال المشي حتّى لو قررت اعتماد هذه الإطلالة طيلة النهار.

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