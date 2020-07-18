زواج الأميرة بياتريس في حفل زفاف بسيط وبحضور الملكة إليزابيث

بعد البقاء لفترةٍ طويلة في المنزل بسبب الحجر المنزلي، قد تودين قضاء معظم وقتكِ الآن في الخارج مع تخفيف قيود حظر التجوّل. في هذا الإطار، إن كنتِ تعتقدين أن لا حاجة لكِ لملابس بيت جديدة ومريحة، فأنتِ مخطئة. قد تكوني لا زلتِ تعملين من المنزل، فمن هنا، بالطبع ستكونين بحاجة إلى تجديد ملابس البيت التي من الممكن أن تكون قد تُلفت الفترة الأخيرة. لذلك، جمعنا لكِ ملابس بيت عصرية ومريحة في آن. كما ومن الممكن أن ترتديها في حال ذهبتِ إلى السوبرماركت، استقبلتِ عائلتكِ أو صديقاتكِ، أو حتى خلال مكالمات الفيديو.

في حال كنتِ تريدين إطلالة سهلة التنسيق، فما عليكِ سوى أن تختاري طقم من توب وسروال متطابقين. في هذا الإطار، إذا كنتِ صاحبة أسلوب عصري، فاختاري طقم Asceno الذي يتألّف من قميص وسروال من الساتان ويتّسمان باللون الأصفر. كذلك، لا تترددي في اعتماد سروال وتوب Le Set باللون الزهري القوي. أمّا إذا كنتِ تحبّين الطبعات والأسلوب المرح، فاختاري بلوزة Ciao Lucia وسروالها. من الممكن أيضاً، أن تعتمدي جميع هذه التصاميم في البيت وتستقبلي بها بعض الأصدقاء. من جهة أخرى، إذا كنتِ تبحثين عن طقم للبيت بديل عن البيجامة، فارتدي إمّا شورت وتوب تماماً مثل تصميم Nasty Gal أو حتى ملابس مصنوعة من قماش صيفي وخفيف مثل موديل Love Stories.

بالطبع، أوّل ما قد يخطر على بالكِ عند سماعكِ لملابس بيت، هي السراويل الرياضية والتيشرت. في هذا الإطار، اخترنا لكِ موديلات من أفخم الماركات وتلبّي الأذواق كافة. ارتدي مثلاً تصميم Burberry ونسّقيه مع تيشرت Colorful Standard. كذلك، من الممكن أن ترتدي سويت بانتس Lora Piana الذي يتّسم بقصته الواسعة وتنسّقي معه توب Dolce & Gabbana الذي يمنحكِ الجاذبية. إذا كنتِ صاحبة أسلوب محافظ، فلا تترددي في اعتماد سترة كارديغان فوق البلايز من دون أكمام. هذه السترة رائجة بمختلف أشكالها هذا الموسم. كذلك، اختاري الشورت الرياضي لإطلالة مريحة في المنزل أو حتى جمبسوت قطني تماماً مثل تصميم Lunya.

من جهة أخرى، تعتبر الفساتين أيضاً من بين ملابس بيت مريحة وعملية. اختاريها بقماش خفيف مثل القطن، الجيرسي أو البوبلين وابتعدي عن تلك الحريرية، المطرزّة وتلك الشيك. من الممكن أن ترتدي فستان MM6 Maison Margiela أو تصميم Chloé. كذلك، اخترنا لكِ فساتين بقصة قفطان مريحة وواسعة تناسبكِ إذا كنتِ تفضّلين الألوان والتصاميم ذات الأسلوب الشرقي. تسوّقي تصميم Juliette Dun الزهري مثلاً أو موديل Poupette St Barche.

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