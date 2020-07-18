احذروا الإفراط في تناول مشروبات الديتوكس.. يهدد بـ5 مشكلات صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: مشروبات الديتوكس من الاختيارات التي يلجأ إلى تناولها الكثير للتخلص من التخلص من السموم بالجسم، وفقدان الوزن فضلًا عن تقوية الجهاز المناعي، فهو عبارة عن إضافة لبعض الفواكه والخضروات للماء، وتركها لفترة حتى تذوب الأحماض والفيتامينات في الماء ومن ثم تناولها، ولكن الإفراط في تناولها يهدد بالكثير من المشكلات الصحية. وللتعرف على أضرار الإفراط في تناول مشروبات الديتوكس. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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