حيل بالأزياء تجعلكِ تبدين أنحف وأكثر رشاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تقع النساء الممتلئات الجسم في حيرة أثناء اختيارهن الملابس المناسبة لشكل أجسامهن، فهن يرغبن دائما في معرفة ما يناسبهن للظهور بإطلالة رائعة وعصرية، لذلك يستعرض لكِ "مصراوى"، في السطور التالية، نصائح للحصول على إطلالة مثالية ومناسبة لشكل جسمك.

- تجنبِي ارتداء الملابس الفضفاضة، لأنها تظهرك بوزن زائد أكبر مما هو عليه، واحرصي على اختار الملابس المناسبة لمقاسك.

- اعتمدى الموديلات المشجرة بنقوش صغيرة، لأنها تظهرك بشكل أنحف، وتجنبِي نقوشات الورد الكبير، والمقلمة بالعرض.

- إذ كنتِ ممتلئة الذراعين، فاختاري القماش المنقوش، وارتدى الفساتين والبلوزات بنصف أكمام، أو ذات الأكمام الطويلة. وتجنبِي الأكمام المنفوشة، والتي تحتوي على كشاكش.

اختاري موديلات البنطلون ذات القصة المستقيمة، لأنه يخفي عيوب الجسم، ويجعلك تبدين أكثر رشاقة.

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- تجنبِي ارتداء الإكسسوارات الكبيرة في الأجزاء الممتلئة من جسمك، لأنها تساعد على بروزها والتركيز عليها.

- يفضل ارتداء الكعب العالي والابتعاد عن الأحذية المسطحة لأنها تظهرك بوزن زائد.

- ابتعدي عن الحقيبة الصغيرة، واختاري المتوسطة الحجم أو ذات الحجم الكبير، لأنها تخفي جزءا كبيرا من جسمك، ولا تلفت النظر إليك. أما إذا كانت الحقيبة صغيرة فهذا سيظهر جسمك بشكل أكثر امتلاء.

- اعتمدي لفات الحجاب متوسطة الحجم، ويفضل أن تكون غير مشدودة، وابتعدى أيضا عن ربط الحجاب بالطريقة التركية.

- احرصي على ارتداء الموديلات ذات الخصر العالي، التي تساعد على إخفاء وعدم بروز دهون البطن.

- ارتدي الأزياء ذات القصات الطويلة والمزخرفة، والمقلمة بالطول بخطوط رفيعة.