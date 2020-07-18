أصبح عرضا أساسيا.. 3 أشكال للطفح الجلدي تكشف إصابتك بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تمثل الحمى والسعال وضيق التنفس، الأعراض الرئيسية التي أصبحت مرتبطة عالميًا بالإصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك، وفقًا لأبحاث جديدة، هناك علامة نادرة قد تكشف أيضا انتقال عدوى كوفيد-19 لك، بل ويصر الخبراء على أنه يجب اعتبارها العرض الرابع الرئيسي للفيروس، وهو الطفح الجلدي.

وفقًا لدراسة جديدة، أجرتها كلية "كينجز لندن"، فإن الطفح الجلدي أنضم إلى قائمة أعراض فيروس كورونا، حيث يستعرض موقع " eatthis"، مظاهر هذا العرض الذي يكشف عن الإصابة بكورونا.

الطفح الجلدي مفتاح التعرف على الفيروس

اعتمد الباحثون في كلية "كينجز لندن"، على بيانات لـ 336 ألف شخص قدموا معلومات عبر تطبيق " Covid-19 Symptom Study "، ووجدوا أن 8.8 ٪ ممن ثبتت إصابتهم بكورونا، كشفوا عن وجود طفح جلدي ضمن الأعراض.

والأكثر إثارة للاهتمام هو أن 17٪ منهم أبلغوا عن طفح جلدي كأعراض أولية للمرض، بل وصل الأمر، إلى أن 21 ٪ من الأشخاص المصابين بكوفيد، كان ذلك عرضهم الوحيد.

يشرح مؤلفو الدراسة، مطالبين بإضافة العرض إلى القائمة الرئيسية: "يظهر الطفح الجلدي مع أعراض كوفيد-19 الأخرى، في عدد كبير من الحالات، إما بمفرده أو مع الأعراض الأخرى الأكثر شيوعا".

ثلاثة مظاهر للطفح الجلدي

أوضح الدكتور فيرونيك باتايل، استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى سانت توماس وكلية كينجز لندن في: "يمكن أن تؤثر العدوى الفيروسية على الجلد، لذلك ليس من الغريب أن يرتبط الطفح الجلدي بكورونا، من المهم أن يعرف الناس أنه في بعض الحالات، قد يكون هو العرض الأول أو الوحيد للمرض.

لذلك إذا لاحظت طفحًا جلديًا جديدًا ، يجب أن تأخذ الأمر على محمل الجد عن طريق العزل الذاتي وإجراء اختبار كورونا إن أمكن.

حدد الباحثون ثلاثة أنواع من المظاهر الجلدية الشائعة للفيروس التاجي:

-أرتيكاريا

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طفح جلدي يشبه خلية النحل.. يطلق عليه الأطباء: "أرتيكاريا"

النوع الأول من الطفح الجلدي يشبه خلايا النحل، يتمثل في ظهور مفاجئ لمناطق بارزة على الجلد تأتي وتزول بسرعة كبيرة على مدار ساعات، يمكن أن يصيب أي جزء من الجسم، وغالبًا ما يبدأ بحكة شديدة في راحة اليد أو باطن القدم، ويمكن أن يسبب تورم الشفتين والجفون.

يمكن أن يظهر الطفح الجلدي مبكرًا جدًا في عدوى كورونا، وقد يستمر أيضًا لفترة طويلة عقب ذلك مباشرة.

-طفح جدري الماء

"حرارة شائكة" أو طفح من نوع جدري الماء.. يسميه الأطباء: "طفح جلدي حُمامِيّ أو حُمامَى حُوَيصِلِيَّة."

النوع الثاني يمكن أن يبدو مشابهًا لجدري الماء، وأوضح العلماء أنه عبارة عن مناطق نتوءات حمراء صغيرة يمكن أن تحدث في أي مكان بالجسم، ولكن بشكل خاص المرفقين والركبتين وكذلك ظهر اليدين والقدمين، يستمر الطفح لأيام أو أسابيع".

-شيلبلينس

تم التعرف على كورونا من خلال الأصابع، في وقت مبكر من الوباء، وشرح الباحثون أن هذا النوع يتميز بـ"نتوءات حمراء على أصابع اليد أو القدم، والتي قد تكون مؤلمة ولكنها لا تسبب الحكة عادة، وهذا النوع من الطفح الجلدي هو الأكثر ارتباطا بكوفيد-19، وانتشارا لدى الأشخاص المصابين".

الكشف هو الفيصل

تقول الدكتورة جوستين كلوك استشارية الأمراض الجلدية: "هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية مراقبة أي تغيرات جديدة في بشرتك، مثل الكتل أو المطبات أو الطفح الجلدي".

تتابع: "الإبلاغ المبكر عن الطفح الجلدي المرتبط بكوفيد من قبل الجمهور والاعتراف بأهميته، قد يزيد من اكتشاف عدوى الفيروسات التاجية، ويساعد على وقف الانتشار، أما بالنسبة لك، فارتدي قناعًا، وتجنب الزحام، وطبق المسافة الاجتماعية".

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