أجمل موديلات فساتين سهرة لعيد الأضحى 2020 من مجموعات كوتور خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يوليو 2020 10:45 مساءً -

في كل موسم جديد، تفاجئنا أرقى الدور العالمية بطرحها لأجمل موديلات فساتين السهرة الخاصة بمناسباته وأعياده. ولعيد الأضحى 2020، عمد المصممون العالميون إلى تقديم موديلات فساتين سهرة فاخرة ضمن مجموعات كوتور خريف 2020 مواكبين المرأة بآخر الصيحات وأروع التصاميم الراقية لكي تتألق في سهرات العيد.

فستان سهرة قصير باللون الأبيض من جمباتيستا فالي Giambattista Valli



إذا كنت قد بدأت في التفكير بإطلالتك لسهرة عيد الأضحى هذا العام، لا تقلقي.. فمن منصات عروض كوتور خريف 2020، اخترنا لك اليوم أجمل الموديلات من فساتين السهرة الفاخرة؛ لتلقي نظرة عليها وتنتقي منها ما يليق بك.

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موديلات فساتين فاخرة من مجموعات كوتور خريف 2020 لعيد الأضحى

فساتين سهرة ريش لسهرات عيد الأضحى 2020

فستان سهرة ريش من اليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier باللون الأخضر



لا تتخلي أبداً عن الريش خلال موسم خريف 2020، فهو آخر موضة بالأخص عندما عمدت أهم الدور العالمية إلى زخرفة فساتين السهرة بواسطته لإضفاء لمسة من الفخامة والرقي على التصاميم.

جاءت فساتين الريش مترفة على منصة عرض أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier فلفتنا فستان سهرة ريش طويل بأكمام ملكية باللون الأخضر المائي لإطلالة شبابية منعشة. أما لعاشقات اللون الأسود فقد اخترنا لهن فستان سهرة أسود بكتف واحد وتفاصيل من الريش، يرافقه ذيل من الشيفون من أليكساندر فوتييه Alexander Vauthier.

كما أعجبنا فستان سهرة ريش باللون الأسود وتصميم مستقيم كلاسيكي من مجموعة كوتور أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi لخريف 2020.

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فساتين سهرة قصيرة لعيد الأضحى 2020

فستان سهرة قصير باللون الزيتي والزركشات من بالمان Balmain



لصاحبات الأسلوب العصري وذوات القامات القصيرة والنحيفة، اخترنا لهن من عروض كوتور خريف 2020 فساتين سهرة قصيرة للتألق بها خلال سهرات عيد الأضحى 2020.

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اخترنا لذوات البشرة السمراء فستان سهرة قصيراً باللون الأبيض من مجموعة جمباتيستا فالي Giambattista Valli تميّزه عقدة ضخمة على صدره لإطلالة بارزة.

نسقي هذا الفستان مع حقيبة كلاتش وحذاء pump باللون الذهبي لإطلالة متكاملة، ولا تكثري من المجوهرات منعاً للمبالغة.. فأقراط من الذهب الأصفر تفي بالغرض.

وبما أن اللون الأخضر الزيتي واحد من أبرز اتجاهات ألوان خريف 2020، اخترنا من دار بالمان Balmain فستان سهرة قصيراً بهذا اللون مزركشاً بالتطريزات الفاخرة. يتميز التصميم بياقة V وأكمام طويلة واسعة مفعمة بالفخامة.

لا تختاري هذا الفستان إذا كنت من ذوات الأرداف الممتلئة.

فساتين سهرة مخمل لعيد الأضحى 2020

فستان مخمل باللون البرغندي من ألكسي مابيل Alexis Mabille



تعود فخامة قماش المخمل من جديد إلى ساحة موضة خريف 2020 لتنثر سحرها الأخاذ على العديد من تصاميم أهم الدور العالمية بالأخص من خلال فساتين السهرة المخمل.

لعيد الأضحى، اختاري من دار أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier فستان سهرة مخمل بأطوال متفاوتة وتصميم ترندي بكتف وللتألق به. نسقيه مع صندل غلادييتر بكعب باللون الأسود، ولا تنسي أن ترفعي شعرك لإبراز تصميمه.

وقد جاءت فساتين السهرة المخمل بتصاميم طويلة ملكية ضمن عرض ألكسي مابيل Alexis Mabille؛ حيث لفتنا فستان سهرة مخمل باللون البرغندي الراقي المثالي لموسم الخريف، بتصميم كلاسيكي أنيق وأكتاف مكشوفة.

اختاري هذا التصميم إذا كنت من الممتلئات اللاتي يرغبن بإخفاء بعض المناطف في أجسامهن.

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