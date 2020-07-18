قفاطين وجلابيات مغربية للعيد من وحي الفنانات المغربيات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يوليو 2020 10:45 مساءً - يتمُّ ارتداء القفطان المغربي والجلابية من قِبَلِ النساء في كل البلدان العربية، ومع تنوع الموديلات والتصميمات الحديثة، نجح العديد من مصممي الأزياء المغاربة في تعزيز حضور القفاطين المغربية في المحافل الدولية، كما ساعدت المجلات المغربية في تعزيز مكانة القفطان والجلابية المغربية، وأصبح القفطان مواكبًا لأحدث صيحات الموضة. ولاقتراب عيد الأضحى المبارك، جمعنا لكُنّ مجموعة من الموديلات للقفاطين والجلابيات التي تألقت بها الفنانات المغربيات مؤخرًا، فاستوحين من هذه الخيارات أفكارًا لإطلالاتكنّ.

جلابيات العيد من يسرا سعوف

جلابيات العيد من يسرا سعوف

يسرا سعوف، مغنية مغربية صعدت إلى عالم الشهرة عربيًّا وهي في عمر العشرين عامًا، وذلك بعد مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "عرب أيدول"، الذي يُبَثُّ على قناة "إم بي سي"، ونالت استحسانًا من قِبَلِ هيئة المحلّفين والجمهور، حيث ربطوا صوتها بالمغنية المصرية نجاة الصغيرة، وكانت في المرتبة التاسعة في المنافسة، وعلى صعيدها الشخصي تنشر الكثير من الصور بالأزياء المغربية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ حيث يتابعها من خلاله أكثر من مليون متابع، وفي أحدث إطلالاتها تأنقت بعدة جلابيات مذهلة مناسبة للفتيات في صباح العيد، ومنها جلابية حمراء من قماش المخمل المطرز بالزهور والنقوشات الذهبية، ليضفي على مظهرها إطلالة جذابة، وتجملت بجلابية سوداء ناعمة مطرزة بالأخضر والأبيض من المنتصف، وتزينت بجلابية مصممة بدرجة مميزة من البني المائل للأصفر، ومطرزة برسومات الزهور البنفسجية في المنتصف لمظهر مميز وأنيق.

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قفاطين وجلابيات ندى هداوي

قفاطين وجلابيات ندى هداوي

اعتمدت الممثلة المغربية ندى هداوي على خيارات الجلابيات والقفاطين المغربية المناسبة لمناسباتها، ولعيد الأضحى المبارك جمعنا لكِ -عزيزتي- من وحيها قفطانًا أصفر مطرزًا بالذهبي والفصوص السوداء لمظهر عصري، وقد ارتدت قفطانًا أحمر من قماش الساتان المطرز بالنقوش الذهبية المزينة بالفصوص الحمراء، وصُمِّمَ حزامها بحبيبات اللؤلؤ المزينة بالزهور الذهبية، وأطلت بجلابية حمراء تكسوها النقوشات الملونة لمظهر أنيق مناسب لصباح العيد أو للتجمعات البسيطة.

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قفطان وجلابيات خديجة زروال

قفطان وجلابيات خديجة زروال

تألقت الفنانة المغربية الصاعدة خديجة زروال بعدة خيارات متنوعة لأزياء مغربية مناسبة لأيام عيد الأضحى المبارك، ومن أحدث إطلالاتها نسقت جلابية بدرجة داكنة من الزهري مع حذاء بكعب وعدة مجوهرات فضية لمظهر مميز وأنيق، واختارت قفطانًا أسود من قماش المخمل المطرز بالذهبي، وزُيِّنَ برسومات الزهور الضخمة باللون البني، وتألقت بجلابية سوداء مطرزة بنقوش صغيرة من المنتصف وفي أطراف الأكمام بألوان الأحمر والأصفر والبرتقالي والزهري، لإطلالة فاخرة مناسبة للعيد، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود أيضًا، لتضيف المزيد من الفخامة على إطلالتها البسيطة.