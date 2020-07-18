طريقة تنسيق البناطيل من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يوليو 2020 10:45 مساءً - تختار مدوّنات الموضة والفاشينيستا المحجبات بناطيل محتشمة وتعمل على تنسيقها بعناية، ليظهرن دومًا بإطلالة كاجوال وأنيقة.

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خيارات حيادية بالجينز من لينا صنوبر





لينا صنوبر





فضَّلت مدونة الموضة لينا اختيارات البنطلونات الجينز وتنسيقها بأسلوب حيادي، ومن أحدث إطلالاتها ظهرت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل بني، وأكملت بنطال الجينز ببلوزة بيضاء ناعمة ومعطف صوفي باللون البيج لخيار حيادي أنيق، وأطلت ببنطال الجينز مع بلوزة بيضاء ناعمة ومعطف زهري طويل، ولخيار عملي ارتدت بنطال الجينز مع بلوزة وبليزر باللون الأبيض.





إطلالات عصرية للعمل بأسلوب حصة الخطاف







حصة الخطاف





اعتمدت اليوتيوبر الكويتية حصة الخطاف الخيارات العصرية في تنسيق الجينز المناسب للعمل، ومنها نسقته مع بلوزة بيضاء واسعة وأكسسوارات بنية لإطلالة حيادية، واختارت الجينز الواسع مع بليزر أسود وبلوزة باللونين الأبيض والأسود، وتأنقت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء وبليزر بني لإطلالة حيادية للعمل.

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تنسيقات شبابية بالجينز من وحي آلاء الهندي





ألاء هندي







تنسق المذيعة آلاء الهندي الجينز بأسلوب شبابي بسيط، وفي أحدث إطلالاتها تجملت به مع بلوزة صفراء ومعطف زيتي مزين بالأسود، وتزينت ببنطال الجينز الأزرق الضيق مع قميص أزرق من الجينز الفاتح لإطلالة شبابية أنيقة، وتألقت بالجينز مع قميص أسود بسيط لخيار شبابي مناسب للإطلالات اليومية.



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بناطلين كاجوال للمحجبات من وحي جهاد البنا







اعتمدت مدونة الموضة والمؤثرة في مجال الجمال والأزياء، جهاد البنا، عدة خيارات كاجوال بأسلوب عصري مميز مناسب للشابات في عمرها، ومن وحيها جمعنا لكُنّ عدة خيارات لها منسقة بأناقة وعناية عالية، لتخترن منها ما يناسبكن في العمل والمناسبات اليومية.





تنسيقات محتشمة ببنطال الجينز الأزرق





إن كنتِ من محبات ارتداء بنطال الجينز في خياراتك اليومية أو في العمل، فيمكنك أن تختاري من وحي جهاد البنا تنسيقها لبنطال الجينز الأزرق مع بلوزة زهرية برسمة كرتونية، أو ظهورها بالجينز مع بليزر سماوي وتيشيرت أبيض لإطلالة مرحة، أو ارتداءها بنطال الجينز مع قميص برتقالي طويل لخيار محتشم، أو اختيارها للجينز مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل بكاروهات ملونة لإطلالة عملية أنيقة.











جهاد البنا





للخيارات الكاجوال المريحة، تأنقت البنا ببنطال رمادي مع بلوزة ومعطف يكسوهما اللون الأبيض لمظهر حيادي ناعم، وتجملت ببنطال بيج واسع مع قميص وتيشيرت باللون الأبيض، وأطلت ببنطال زهري واسع مع بلوزة بيضاء لخيار أنثوي، ونسقت بلوزة بيضاء مع بنطال ومعطف فيروزيَّيْن مزيَّنين بخطوط بيضاء لإطلالة رياضية مرحة، وارتدت بنطالًا أسود مع تيشيرت أبيض برسمة كرتونية مع بليزر برتقالي لمظهر رسمي بأسلوب عصري.

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