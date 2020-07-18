إطلالات كاجوال للمحجبات من أحلام صبحي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يوليو 2020 10:45 مساءً - تحرص اليوتيوبر المهتمة بمجال الأزياء والجمال، أحلام عادل صبحي، على اختيار أزيائها بما يتناسب مع قوامها ولون بشرتها وشخصيتها، ولكثرة إطلالاتها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولتنوُّع خياراتها المستوحاة من أحدث خطوط الموضة، والمختارة والمنسقة بأسلوب محتشم مناسب للفتيات المحجبات في عمرها، جمعنا للفتيات من وحيها عدة خيارات بسيطة، فاستوحي منها -عزيزتي- ما يناسبكِ.

إطلالات الفساتين المحتشمة

إطلالات الفساتين المحتشمة

تُعتبر الفساتين من أكثر الخيارات المناسبة للشابات في فصل الصيف، حيث تبرز الكثير من الموديلات الناعمة بالأقمشة الخفيفة والموديلات المحتشمة المناسبة لهن، وعن أحلام فقد ارتدت فستانًا أسود طويلًا أكملته بمعطف وحذاء سماويَّيْن لإطلالة مرحة، وظهرت بفستان فوشيا بسيط أكملته بحزام وحذاء وقلادة باللون الأسود لمظهر جذاب، تأنقت بفستان أسود مع معطف طويل بني مزين بالأسود، وجمّلت إطلالتها بقبعة سوداء وحجاب مزين بالأبيض والأسود.

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خيارات كاجوال للمحجبات

خيارات كاجوال للمحجبات

تُعَدُّ الخيارات الكاجوال من أكثر القطع المناسبة للمشاوير البسيطة اليومية أو تجمعات الأصدقاء، وتفضِّل الكثيرات من الفتيات اعتماد الإطلالات الكاجوال البسيطة، وعن أحلام فقد أطلت ببنطال وقميص ملونين بالأسود المزين بالخطوط الحمراء والبيضاء لمظهر أنثوي جذاب، وتزينت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة مخططة بالألوان ومعطف جينز ناعم بدرجة أفتح من البنطال لزي شبابي عصري، وتجملت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة مخططة بالأبيض والأسود ومعطف أسود مزين بالفرو في الجزء العلوي من التصميم.

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تنسيقات السالوبيت من أحلام صبحي

تنسيقات السالوبيت من أحلام صبحي

تتبع أحلام صبحي أحدث خطوط الموضة المناسبة للفتيات المحجبات، ولكثرة خياراتها، التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما "إنستجرام"، حيث يتابعها من خلاله أكثر من نصف مليون متابع، نسقت السالوبيت الجينز المناسب لجميع الفصول مع بلوزة مزينة بالخطوط الملونة عرضيًّا، واختارت سالوبيت أزرق مع قميص أبيض وحجاب أبيض مزين بطبعات ملونة وحذاء وحقيبة يكسوهما اللون الأبيض، وتألقت بسالوبيت زهري مزين بالخطوط البيضاء مع قميص أبيض، وفي حال كنتِ من محبات السالوبيت، فإننا نؤكد لكِ أنه من أفضل القطع التي يمكن للفتيات ارتداؤها حاليًّا بجانب الأزياء الأنيقة؛ لمناسبته لمختلف الخروجات على مدار اليوم.