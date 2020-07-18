لجمال شعرك.. تعرفي على الفرق بين الخلايا الجذعية والبلازما للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يوليو 2020 10:45 مساءً - الشعر أحد أهم علامات الصحة والجمال، وتربط العديد من الدراسات بينه وبين الثقة بالنفس. ولمساهمة مراكز التجميل للكثير من الحلول التي تحافظ على جمالنا قدمت لنا حقن البلازما والخلايا الجذعية للشعر، فهي من الوسائل الحديثة التي تتمتع بشعبية كبيرة للقضاء على مشاكل الشعر المختلفة، وهي من مجالات الطب التجميلي المتقدم في عمليات زراعة الشعر التي تقضي على مشاكل الشعر نهائيًّا، مثل الصلع عند الرجال وتساقط الشعر عند النساء، كما تعطي شعورًا بالثقة من جمال الشعر وحيويته.



طريقة حقن البلازما للشعر وفوائدها

حقن البلازما للشعر



عند حقن فروة الرأس بالبلازما، تقوم بتجديد الخلايا وتحفيز إنتاج الكولاجين والبروتين، لذلك فإن هذه التقنية تجعل فروة الرأس قوية وصحية، ولها مقدرة على إنبات شعر جديد وتغذيته بالشكل السليم، بالإضافة إلى أن البلازما تساهم في تثبيط الهرمون المسبب لتساقط الشعر. وعن عملية الحقن فإنها لا تستغرق أكثر من 10 دقائق، وتعتمد بشكل أساسي على استخلاص مادة البلازما من الشخص الذي سيجري الحقن، حيث تُسحب عينة من دم الشخص تقدر بحوالي 8 مللي لتر، وتوضع الدماء في جهاز الطرد المركزي، الذي يقوم بفصل البلازما عن باقي مكونات الدم، ليخرج بعدها سائل مائل للون الأصفر وهو البلازما، التي تُعد مصدرًا أساسيًّا للصفائح الدموية، ويضاف إلى هذا السائل الكالسيوم، ليساعد على نمو الخلايا وتجددها، ويوضع هذا المركب في حقن دقيقة جدًّا مخصصة لفروة الرأس، ولا يحتاج الشخص إلى أكثر من 3 جلسات تفصل بين كل جلسة من 7- 14 يومًا، كما لا تظهر نتائج الحقن إلا بعد 3 - 6 أشهر من الجلسة النهائية، وعن الفوائد فتقوم هذه الحقن بعلاج تساقط الشعر؛ إذ إنها تحفِّز على إفراز مادة الكولاجين، التي تساعد على تحفيز نمو بصيلات شعر جديدة وتعالج تقصُّف الشعر، حيث إنها تقوم بنقل الغذاء في المناطق المختلفة في الجسم، وتساهم في تقوية بصيلات الشعر وتثبيتها في فروة الرأس، وعلاج فروة الرأس وتجديدها، كما تساعد حقن البلازما للشعر في تعبئة الفراغات في فروة الرأس، الناتجة عن الندوب التي تعوق نمو الشعر.

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طريقة علاج الشعر بالخلايا الجذعية وفوائدها

علاج الشعر بالخلايا الجذعية



اكتشف العلماء طريقة جديدة في علاج تساقط الشعر بالخلايا الجذعية، وتعتمد هذه الطريقة على انتقاء بصيلات قادرة على الانقسام لتنتج أكثر من شعرة في نفس فجوة خروج الشعر، واقتطاف جزء من البصيلة وإعادة زراعتها، بحيث يمكن أن ينتج عدد من الشعيرات في مرة أخرى عند زراعته، وتعود البصيلة لتجديد نفسها مرة أخرى، ولكن ما يُستخدم في المراكز هو علاج الخلايا الجذعية من الدهون، وتعتمد هذه الطريقة على فصل الخلايا الجذعية من الدهون وإدخالها إلى الجسم، حيث يمكنها أن تساعد على نمو الشعر، وتبدأ العملية بشفط مقدار ضئيل من الدهون من البطن، في خطوة تُعرف باسم عملية شفط الدهون المصغرة، وبمجرد شفط هذه الدهون يتم فصل الخلايا الجذعية بتقنية الطرد المركزي، وتُحقن في فروة الرأس بتقنيات دقيقة للغاية، وبعدها قد تلاحظ نموَّ للشعر القصير في خلال أول أسبوعين، أما النتائج النهائية فتستغرق ما يقرب من ستة أشهر للظهور، وعن الفوائد فهي غنية بهرمونات النمو التي تساعد على عودة بصيلات الشعر التالفة للانقسام والنمو، كما أن هذه التقنية لا تعالج تساقط الشعر فقط، وإنما تحسِّن من ملمس الشعر، وتزيد من قوته ونعومته، وتُعتبر علاجًا نهائيًّا لمشكلة تساقط الشعر، كما أنها ليس لها آثار جانبية تقريبًا، وآمنة للغاية؛ لأنها تعتمد على حقن مواد وخلايا موجودة بالفعل في الجسم.



الفرق بين الخلايا الجذعية والبلازما

الخلايا الجذعية



إن الخلايا الجذعية مصنعة، وتحتوي على مواد معينة تساعد على تنشيط الدورة الدموية، أما البلازما فهي طبيعية، حيث يتم سحب عينة من الدم (حوالي 10 - 15 سم) من المريض، ثم يتم فصلها بطريقة معينة عن طريق جهاز الفصل، ويتم أخذ البلازما الغنية بالصفائح الدموية، وتُلف بسرعة كبيرة، كما تحتوي على عوامل نمو، وبالتالي حقنها في الشعر أو البشرة يساعد على تنشيط الدورة الدموية، كما أن البلازما لها الكثير من الاستخدامات، فهي تعالج تساقط الشعر، وفي حالة حقنها تحت العين تساعد في تقليل الاسمرار في هذه المنطقة، وحقنها في الوجه يعطي البشرة مزيدًا من النضارة؛ لأنها تسهم في تنشيط الكولاجين، ومن ناحية التكلفة فالخلايا الجذعية يختلف سعرها من مكان لآخر حسب الشركة المصنعة لها، فكلما كانت من شركة مشهورة وموثوقة زاد سعرها، وكذلك بالنسبة للبلازما تكلفتها تختلف حسب عدة معايير، مثل الأنبوبة التي يتم وضعها فيها، وإذا كانت من شركة كبيرة ارتفع سعرها، لكن بصفة عامة إذا كانت الخلايا الجذعية والبلازما في نفس المستوى من الجودة، تصبح تكلفة الخلايا الجذعية أعلى من البلازما.

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