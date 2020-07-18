طرق لتسمير البشرة في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يوليو 2020 10:45 مساءً - تحلم الكثيرات من النساء عالميًّا بالحصول على بشرة برونزية، لا سيما في الصيف، ولكن لأن الفكرة الرائجة هي التعرُّض للشمس وخوفهن من مخاطر أشعتها عليهن، جمعنا لكنّ عدة خلطات يمكنكن تطبيقها في المنزل، للحصول على بشرة برونزية مذهلة، فتعرَّفْنَ عليها.



نصائح ومعلومات عن تسمير البشرة في المنزل

تسمير البشرة في المنزل



اخترنا لكِ أفضل الوصفات الطبيعية لتسمير البشرة باستخدام مكونات طبيعية تُوجد في المنازل لتحصلي على بشرة برونزية طبيعية بأرخص التكاليف، ولكن قبل بدئك بالوصفات قومي بتطبيق هذه النصائح:

قومي بتقشير جسمك قبل التسمير للحصول على لون برونزي موحد في مناطق الجسم كافة، ولإطالة مدة التسمير قومي بإزالة الشعر الزائد قبل 24 ساعة من التسمير، ثم ابدئي بتوزيع المُسَمِّر من أعلى اليدين، أي من الأكتاف وصولًا إلى اليدين، أما للرجلين فابدئي بتوزيع المُسَمِّر من الفخذين وصولًا إلى القدمين مع التدليك بحركات دائرية واسعة، وقومي بتمرير مكعب من الثلج على بشرة جسمك لإغلاق المسام وبصيلات الشعر؛ تجنبًا للنقاط الصغيرة التي تظهر أحيانًا عند التسمير، ووزعي خلطة التسمير بالتساوي لتعزيز اللون.

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طريقة استخدام زيت الزيتون للتسمير

طريقة استخدام زيت الزيتون للتسمير



زيت الزيتون هو واحد من الزيوت الطبيعية لتسمير البشرة، وذلك لاحتوائه على معادن مرطِّبة تتغلغل في البشرة، وتجعلها ناعمة وطرية، ويمكن استخدام زيت الزيتون للتسمير، من خلال غمس قطعة قماش أو منشفة كبيرة بزيت الزيتون، وفرك جميع أنحاء الجسم بهذا الزيت بشكل متساوٍ، وتعريضها للشمس، ويجب أن يصل الزيت لكل المناطق المكشوفة من الجلد، ويمكن البدء بمنطقة الظهر لتسميرها لمدة 20 دقيقة، ومن ثم منطقة الصدر بالمدة ذاتها، وبعد الانتهاء من عملية التسمير يتمُّ إزالة زيت الزيتون باستخدام الصابون بشكل جيد.

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طريقة عمل وصفة زيت الجزر لتسمير البشرة

طريقة عمل وصفة زيت الجزر لتسمير البشرة



يُعَدُّ زيت الجزر من أكثر الزيوت دخولًا في صناعة العديد من مستحضرات التجميل، خاصة التي تُعنى بالتسمير، وذلك لاحتوائه على Beta-Carotene وعلى العديد من الفيتامينات، كفيتامين A، وC، وE، التي تقي البشرة من أي التهابات، إضافةً إلى كونه مرطبًا للبشرة يحافظ على شبابها ويؤخِّر ظهورَ علامات التقدم في السن عليها، وما يرافقها من تجاعيد، إلى جانب استخدامه للتخلص من البثور والندوب، ولهذه الخلطة ابشري جزرتين وأضيفي إليهما كوبين من زيت عباد الشمس، ثم ضعي الخليط على نار هادئة إلى أن يصبح لونه برتقاليًّا، وصفِّي الزيت واحفظيه لحين الاستخدام.



وصفة الجزر وزيت الأطفال لتسمير الوجه

وصفة الجزر وزيت الأطفال لتسمير الوجه



للجزر عدة فوائد تعمل على تسمير البشرة، لذا يمكنك الحصول على درجة "التان" التي ترغبين فيها بخلط ملعقة صغيرة من زيت الأطفال وملعقة صغيرة من الجليسرين السائل وملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند و3 ملاعق كبيرة من عصير الجزر، ومن ثَمَّ وزعي الخليط على الوجه بشكل متساوٍ واتركيه لمدة 15 دقيقة للحصول على اللون المطلوب.



وصفتان للتسمير بالزعفران

وصفتان للتسمير بالزعفران



يُعتبر الزعفران من أكثر المكونات الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C، إضافة إلى خصائص مقاومة للالتهابات والبكتيريا، ولعمل هذه الخلطة امزجي ملعقة من الزعفران مع 4 ملاعق من زيت الزيتون والقليل من السفن أب، واخلطي جميع المكونات جيدًا، ثم وزِّعيها على بشرة الجسم، وعرِّضي الجسم لأشعة الشمس لمدة 5 أو 10 دقائق، وكرِّري هذه الوصفة لمدة أسبوع؛ للحصول على اللون المرغوب به، ولطريقة أسهل وأسرع امزجي ربع كوب من الزعفران وكوبًا من زيت الزيتون ووزعي الخليط على الجسم ثم عرِّضيه لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة، وكرري هذه الخلطة يوميًّا للحصول على اللون المطلوب.

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